Truskawkowy Księżyc symbolizuje dostatek, zbiory i wdzięczność . To moment, gdy natura dzieli się swoimi darami, a ludzie mogą cieszyć się owocami swojej pracy. Energia tej pełni sprzyja również refleksji nad osiągnięciami i docenianiu tego, co udało się osiągnąć.

Nazwa "Truskawkowy Księżyc" pochodzi od rdzennych plemion Ameryki Północnej , takich jak Algonkinowie, którzy zauważyli, że pełnia księżyca w czerwcu pokrywa się z sezonem dojrzewania truskawek . W tym czasie te smaczne owoce były gotowe do zbioru, co było istotne dla społeczności rolniczych i zbieraczy.

Truskawkowy Księżyc to doskonały czas na celebrowanie obfitości w życiu . Organizuj przyjęcia, spotkania z bliskimi i ciesz się owocami swojej pracy. Docenianie tego, co masz, przyciągnie jeszcze więcej pozytywnej energii i dobrobytu. Ten czas sprzyja również kreowaniu i manifestowaniu marzeń. Skup się na swoich celach i pragnieniach , wizualizuj je i podejmuj konkretne kroki, aby je zrealizować.

Co ważne Truskawkowy Księżyc sprzyja także łączeniu się z naturą , co pomoże ci poczuć się bardziej zharmonizowanym i zrównoważonym, a także wzmocni twoją więź z otaczającym światem.

Byki mogą odczuwać silną potrzebę zmiany w swoim otoczeniu domowym. Może to być doskonały czas na przeprowadzenie remontu lub nawet przeprowadzkę . Relacje rodzinne będą w centrum uwagi, więc poświęć czas na rozmowy i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.

Dla Bliźniąt pełnia ta oznacza komunikacyjne przełomy. Będziesz miał okazję wyrazić swoje myśli i uczucia w sposób, który przyniesie zrozumienie i harmonię w relacjach . To także dobry moment na rozpoczęcie nauki nowego języka lub umiejętności.

Panny mogą odczuwać potrzebę wycofania się i spędzenia czasu na medytacji oraz introspekcji. To doskonały czas na zajęcie się swoim zdrowiem psychicznym i emocjonalnym . Zadbaj o równowagę i harmonię w swoim codziennym życiu.

Wagi mogą spodziewać się intensyfikacji życia społecznego. Po pełni Księżyca będziesz miał okazję nawiązać nowe znajomości i zacieśnić istniejące więzi . To także dobry moment na zaangażowanie się w działalność społeczną lub wolontariat.

Dla Skorpionów pełnia oznacza zmiany w sferze zawodowej. Może pojawić się okazja do awansu lub zmiany ścieżki kariery. Twoja determinacja i zaangażowanie przyniosą pozytywne rezultaty, ale pamiętaj, aby zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Strzelce mogą odczuwać silne pragnienie podróżowania i eksploracji nowych miejsc. Po pełni Księżyca możesz planować wakacje lub krótki wypad, który pozwoli ci naładować baterie . To także dobry czas na rozwijanie swoich zainteresowań i poszerzanie horyzontów.

Dla Wodników pełnia przyniesie zmiany w relacjach partnerskich. Będzie to czas, aby przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania wobec innych. To doskonały moment na rozpoczęcie nowych projektów lub współprac z innymi, co przyniesie korzyści w przyszłości.