To imię nie jest już w Polsce używane, choć oznacza kobietę pracowitą i towarzyską

Pracowita, zaangażowana, godna zaufania — Filipina to kobieta skoncentrowana na swojej pracy i skupiona na osiąganiu kolejnych celów. Ma wielu przyjaciół, bo okazuje innym dużo wsparcia. Buduje trwałe relacje, ponieważ cechuje ją duża empatia i wielkie serce. Filipina to numerologiczna czwórka. Otwarcie mówi o swoich uczuciach i przekonaniach. Ceni sobie to również u innych, oczekując przede wszystkim szczerości i dobrych intencji. Jest pracowita i lubi otaczać się pięknymi rzeczami.