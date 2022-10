Osoby urodzone pod wpływem pełni Księżyca

Księżyc jest ściśle powiązany z emocjami i może mieć nad nami większą kontrolę niż możemy przypuszczać. Pełnia Księżyca to czas, w którym znajduje się on naprzeciwko słońca. Co to oznacza dla nas? Według astrologii dużo, ponieważ słońce kontroluje umysł, a księżyc serce. Stojąc niejako naprzeciwko siebie, są więc w opozycji.

Osoby urodzone pod wpływem pełni Księżyca są napędzane wewnętrznymi rozterkami, czy słuchać serca, czy rozumu. Często czują za dużo na raz, zbyt dużo w tym samym czasie mają myśli, pragnień i opinii. To wszystko powoduje niepokój i wewnętrzne konflikty, które nie tak łatwo rozwiązać. Różne sprawy ciągną w różnych kierunkach, co daje wrażenie, że taka osoba jest niezdecydowana i niekonsekwentna.

Zdjęcie Pełnia księżyca / Unsplash

Oczywiście może to być odebrane jako atut - w końcu nieprzewidywalność jest w pewnym sensie ekscytująca. Jednak, umówmy się, w sytuacjach, kiedy potrzeba konsekwencji i stabilności, możesz wyjść na osobę dwulicową.

Pełnia Księżyca - jaki ma wpływ na ludzi?

Ludzie urodzeni podczas pełni Księżyca są bardziej wrażliwi na rytmy przyrody. Odpowiednio wykorzystując swoje naturalne predyspozycje, możesz osiągnąć niemały sukces. "Wystarczy", że poznasz dobrze siebie, a uda ci się nauczyć żyć w równowadze między skrajnościami swojej osobowości.

Jeśli jesteś ekstrawertykiem, twoja energia - i dobra, i zła - skierowana jest na zewnątrz. Ekstrawertyczne dzieci pełni Księżyca często mają wręcz świetlistą osobowość. Kiedy taka osoba wchodzi do pokoju, wszyscy patrzą właśnie na nią, dokładnie jak na ten Księżyc w pełni. Po prostu ludzie ochoczo lgną do urodzonych w czasie pełni.

Introwertycy natomiast księżycowe energie kierują do wewnątrz. Mogą nie być tego świadomi, ale świecą czymś w rodzaju wewnętrznego blasku. To coś niewytłumaczalnie atrakcyjnego. Jest w nich odrobina szaleństwa, a to intryguje ludzi i sprawia, że chcą być blisko takiej osoby. Nie wiedzą dlaczego, a to tylko dodatkowo potęguje poczucie tajemnicy.

Zdjęcie Pełnia księżyca / Rosie Kerr / Unsplash

Na co osoby urodzone w czasie pełni powinny zwracać szczególną uwagę w czasie kolejnych pełni Księżyca?

Jeśli urodziłeś się w czasie pełni Księżyca, dobrze wykorzystuj czas wschodzącej księżycowej siły i planuj kwestie rozwojowe. Wyznaczaj ambitne cele, ale też rozplanuj się na mniejsze, realnie osiągalne. Bardziej prawdopodobne jest, że właśnie w tym czasie wymyślisz coś, co ma szanse na powodzenie.

W czasie pełni czujesz większy przypływ energii i inspiracji, jakbyś mógł wszystko i nie było dla ciebie żadnych przeszkód. Słuchaj uważnie swojego serca w czasie pełni, żeby nie przegapić jakiegoś potencjalnie ważnego impulsu. Być może poczujesz właśnie wtedy chęć podejmowania ryzyka i robienia szalonych rzeczy, na które twoja racjonalna strona normalnie by ci nie pozwoliła. Pozwól sobie na to. W połączeniu z wyostrzoną w tym czasie intuicją może to przynieść pozytywne skutki. Ale oczywiście zachowaj ostrożność, energia pełni Księżyca może sprawić, że będziesz upojony tym blaskiem i przecenisz swoje możliwości.

Z drugiej strony, ludzie urodzeni w czasie pełni Księżyca na ogół odczuwają zmęczenie, kiedy Księżyc słabnie. Ta odpływająca energia daje okazję do uwolnienia gniewu, napięć i niepokoju. Szczytem w naturalny sposób jest czas nowiu, kiedy to energię Księżyca całkowicie blokuje Ziemia. To idealny czas na:

odpoczynek

refleksję

odzyskiwanie energii

Nie bierz wtedy na siebie zbyt ambitnych zadań, możesz im po prostu nie podołać.

Pełnia Księżyca - jak wpływa na zdrowie człowieka?

Kiedy urodzeni w czasie pełni powinni być najbardziej czujni?

Zdjęcie Marcowa pełnia Księżyca, która jednocześnie będzie pierwszą wiosenną pełnią, nastąpi 27 marca o godzinie 10:30 / 123RF/PICSEL

Najbardziej niebezpieczne dla urodzonych w czasie pełni są pierwsza i trzecia kwadra, czyli tzw. półksiężyce. Wszystkie wewnętrzne konflikty wypływają wtedy na powierzchnię, a brak równowagi doprowadzić może nawet do załamania psychicznego.

Kluczem do sukcesu jest dla osób urodzonych w czasie pełni umiejętność zrównoważenia wewnętrznych sprzeczności. Muszą nauczyć się wykorzystywać swoje naturalne cykle energetyczne, zamiast z nimi walczyć lub dać im przejąć nad sobą kontrolę.

Opanowanie sztuki aktywnego balansowania między emocjami a logiką, między ciemną a jasną stroną mocy, między sercem a rozumem, pozwoli w pełni wykorzystać potencjał dziecka urodzonego w czasie pełni Księżyca.



