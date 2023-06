Spis treści: 01 Horoskop dla BARANA

02 Horoskop dla BYKA

03 Horoskop dla BLIŹNIĄT

04 Horoskop dla RAKA

05 Horoskop dla LWA

06 Horoskop dla PANNY

07 Horoskop dla WAGI

08 Horoskop dla SKORPIONA

09 Horoskop dla STRZELCA

10 Horoskop dla KOZIOROŻCA

11 Horoskop dla WODNIKA

12 Horoskop dla RYBY

Horoskop dla BARANA

8 czerwca

Musisz dziś koniecznie uporać się z zaległą dokumentacją służbową. Zbliża się okres rozliczeniowy, a ty w proszku. Oby szef się nie dowiedział, bo będzie kiepsko. Jeśli nie dasz rady, zawsze możesz poprosić kogoś o pomoc. Byle tylko była to twoja zaufana osoba.

9 czerwca

Masz dziś ogromne szanse na spełnienie swoich ambicji w każdej dziedzinie życia i na ruszenie wreszcie do przodu. Zła passa dobiegła końca. Nie oglądaj się na to co było, teraz tylko wypatruj tego, co przed tobą. A będzie wiele do czynienia i jeszcze więcej do osiągnięcia. Zatem zakasaj rękawy i do roboty.

Zdjęcie W piątek, 9 czerwca zodiakalne Barany mają szanse na spełnienie swoich ambicji w każdej dziedzinie życia / 123RF/PICSEL

10 czerwca

Podejdziesz dziś refleksyjnie do życia. Skupisz się na sobie, a nawet szukać będziesz miejsc odosobnienia tylko dla siebie. Zatroszczysz się tam o swoje potrzeby duchowe. Jednak wieczór spędzisz w gronie swoich przyjaciół. Nawet opowiesz im o swoim nowym nastawieniu do świata i ludzi.

11 czerwca

Przy wspólnym rodzinnym stole domagał się będziesz uwagi dla siebie oraz tego, by każdy obecny zajmował się tobą i wysłuchiwał twoich uwag. To nie do końca dobry pomysł. Możesz popaść w konflikt z domownikami. Czy naprawdę tego chcesz? Pora przestać być samolubem. Staraj się, obok siebie, widzieć innych i ich sprawy.

Horoskop dla BYKA

8 czerwca

Ostatnio narzekasz na brak rozrywki czy brak kulturalnych wydarzeń. Sprawdź dobrze repertuar kin czy teatrów, na pewno znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Jeśli zapragniesz zabrać kogoś ze sobą, pamiętaj, by przy wyborze repertuaru wziąć gust tej drugiej osoby. To bardzo ważne dla powodzenia znajomości. Wieczorem drink w dobrym towarzystwie i miłej atmosferze dopełni dnia.

9 czerwca

Naucz się wreszcie odpuszczać. Jesteś już na granicy załamania. Nie możesz cały czas brać wszystkiego na siebie nawet wtedy, kiedy coś nie daje ci satysfakcji lub zwyczajnie nie jest ci z tym po drodze. Nie musisz niczego nikomu udowadniać. Ważne, że sam dobrze wiesz, na co cię stać i to jest w tej chwili najważniejsze.

10 czerwca

Przyłóż się dziś bardziej niż zwykle do wykonywanych przez siebie zadań. Wykaż się sumiennością oraz skrupulatnością. To bardzo dobrze wpłynie na twoje postrzeganie ciebie przez szefa. Tu teraz wszystko ma znaczenie. Pamiętaj, do czego dążysz i miej ten cel cały czas przed oczami, wtedy osiągniesz właśnie to, co zaplanowałeś.

11 czerwca

Będziesz bardzo dziś chciał udowodnić wszystkim swoje racje oraz będziesz chciał przekonywać do swoich pomysłów. To dobry pomysł. Pomysły masz świetne i nie brakuje ci kreatywności. Dobrze to wykorzystaj razem ze swoimi domownikami. To może was bardzo zbliżyć do siebie oraz poznacie siebie z zupełnie innej, dotąd nieznanej, strony.

Zdjęcie Wiele wskazuje na to, że nadchodzą dni spokoju i stabilizacji dla wybranych znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dla BLIŹNIĄT

8 czerwca

Nie brakuje ci inspiracji, ale jakoś tak nic z tego nie ma. Pora przekuć to w coś realnego. W jakieś konkrety. Tylko tak zostaniesz zauważony i jako osoba kreatywna, będziesz mógł liczyć na uznanie, a nawet na awans. Musisz działać, by inny ktoś ciebie nie ubiegł. Gra jest warta zachodu i daj z siebie wszystko.

9 czerwca

Otwórz się na nowe możliwości. Masz wybór i zacznij z niego korzystać. Nie rób niczego, co cię ogranicza. Czyń to, co ciebie zadowala oraz sprawia, że możesz się wykazać w działaniu. Zarządzaj rozważnie swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem. Niech nic zbędnego ciebie nie rozprasza. Wieczorem zaproś swoją drugą połowę do kina.

Pamiętaj o złapaniu emocjonalnej równowagi. Przestań w końcu gniewać się na cały świat wróżka Aira

10 czerwca

Wycofasz się ze wszelkich form kontaktowania się z ludźmi. Nawet zaproszenia na randkę nie będą leżały dziś w twojej gestii. Skupisz się na sobie, na własnym odpoczynku i regeneracji. Nie masz nastroju na flirty i nie daj się na siłę nikomu do niczego dziś namawiać. Bycie sam na sam ze sobą też może mieć zalety. Znajdź je.

11 czerwca

Możesz dziś wejść w spór z jednym ze swoich domowników. Chodzi o jedną z twoich pociech. Dobrze się jednak zastanów, czy gra jest warta świeczki i czy naprawdę aż tak mocno trzeba kruszyć kopie. Czasami wystarczy zwykła rozmowa i pójście na kompromis. To wam wszystkim dziś wyjdzie na dobre. Wieczór zaplanuj w gronie swoich bliskich.

Horoskop dla RAKA

8 czerwca

Trochę przycichłeś. Niby jest forma, ale jakby zeszło z ciebie powietrze. Co jest tego przyczyną? Może dotarło do ciebie, że nie da się cały czas być na najwyższych obrotach i wszystko robić samemu? Przyszedł czas, że nie dajesz rady. Pozwól innym się wykazać. Niech i oni mają to szczęście, a ty po prostu zwyczajnie odpocznij i naładuj baterie.

9 czerwca

Wciąż nie udaje ci się znaleźć nikogo godnego do tego, by wejść w stałą relację. Ale się nie zniechęcaj. Nadal możesz flirtować i umawiać się na randki. Staraj się jednak nie przekraczać pewnych granic, by potem niczego nie żałować. Nic nie dzieje się z przypadku i wszystko musi mieć swój czas i miejsce.

Zdjęcie Niektóre zodiakalne Raki mają problem ze znalezieniem drugiej połówki / 123RF/PICSEL

10 czerwca

Weźmiesz dziś udział w konkursie organizowanym przez zakład pracy. Znasz swoją wartość i w pełnie czujesz się profesjonalistą, więc jesteś dobrze przygotowany do tego, by wziąć udział w takim konkursie. Kto wie? Może właśnie ty go wygrasz? Niemniej już sam fakt wzięcia w nim udziału dobrze o tobie świadczy, a i szef też doceni twoje starania.

11 czerwca

Możesz dziś pokłócić się ze swoją drugą połową o sposób spędzania wolnego czasu. Każde z was będzie chciało dzisiejszy dzień spędzić trochę zupełnie inaczej. Warto zasiąść do stołu i omówić te sprawy a na pewno znajdzie się rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Możecie zaplanować wspólny wyjazd za miasto, to będzie dobra opcja na początek wspólnie spędzonego czasu.

Horoskop dla LWA

8 czerwca

Ktoś może ci dziś złożyć propozycję dorobienia do pensji. To może się udać. Musisz tylko mieć dobry plan, by zorganizować sobie dni. W domu musisz koniecznie o tym porozmawiać, by każdy domownik zdążył dostosować swoje zajęcia do twojego grafiku. Dodatkowy grosz na każdego w końcu działa motywująco, a wsparcie rodziny jest najważniejsze.

9 czerwca

Otrzymasz od szefa propozycję wzięcia udziału w bardzo ważnych szkoleniach. Jednak dobrze to rozważ, czy dasz radę na ten czas pogodzić to ze swoimi obecnymi obowiązkami zawodowymi. Może się okazać, że zaniedbane obowiązki służbowe wpłyną negatywnie na twoje wyniki. Dobrze zatem przeanalizuj swoje obecne położenie. Co się odwlecze to nie uciecze.

Właśnie dobiega końca twój czas tak zwanej „nieszczęśliwości”. Wreszcie zacznie się wszystko układać. Wydawało ci się, że już dłużej nie dasz rady, a jednak się nie poddałeś wróżka Aira

10 czerwca

Zacznij dziś intensywnie myśleć o swoim stanie posiadania, a zwłaszcza o zasobności portfela. Szukać będziesz oszczędności i zaczniesz myśleć o ograniczaniu wydatków. Póki co, to dobre podejście do sprawy, zwłaszcza, że zbierasz pieniądze na naprawdę coś wielkiego. Bądź wytrwały, a uda się wszystko tak, jak zaplanowałeś.

11 czerwca

Skup się dziś na sobie, a nie na tym, by każdemu, kto stanie na twojej drodze bezustannie wytykać błędy. To zaburza twoją wewnętrzną równowagę i możesz stawać się coraz gorszy dla innych. To nie jest dobra postawa. W końcu może być tak, że wiele osób odwróci się od ciebie i zostaniesz sam. Czy naprawdę tego chcesz?

Horoskop dla PANNY

8 czerwca

Jeśli wstałeś dziś lewą nogą i dodatkowo jesteś niewyspany, zaliczysz dziś słaby dzień. Lepiej nie bierz się za poważne sprawy. Skup się na tym, co możesz zrobić od razu, ale nie wymaga to wielkiego intelektualnego nakładu. Jeśli masz plany na wieczór, przełóż je na inny. Dziś musisz sie porządnie wyspać. Nawet nie myśl, że może być inaczej.

9 czerwca

W twojej relacji partnerskiej dzieje się dobrze. Widać stabilizację oraz chęć wzajemnego siebie słuchania. To dobrze wróży na przyszłość związku, bo nawet jeśli pojawią się jakieś drobne niesnaski, spokojnie dacie sobie z nimi radę. Kto wie, może to też pora na rozmowy o tym, bo powiększyć rodzinę. Wszystko w waszych rękach.

10 czerwca

Przyjrzyj się dziś swojej kondycji fizycznej. Czy zauważyłeś, że wejście tylko na drugie piętro wywołuje u ciebie zadyszkę? Zacznij coś z tym robić, póki nie jest za późno. Wprowadź do swojej codziennej rutyny nawet odrobinę aktywności fizycznej. Zacznij od dziś, a szybko dostrzeżesz pozytywne tego skutki.

11 czerwca

Ktoś z twoich znajomych będzie chciał wreszcie zawrzeć z tobą pokój. Czy się na to zdecydujesz? Zastanów się, jak długo trwa ten stan i czy naprawdę to jest tego warte? Może sam wyciągnij pierwszy rękę do tej osoby i zakopcie topór wojenny? Szybko dostrzeżesz zbawienne tego skutki dla twojego ogólnego samopoczucia i życiowej równowagi.

Horoskop dla WAGI

8 czerwca

Zostanie ci dziś po pracy zaproponowany obiad na świeżym powietrzu. To rodzinne grilowanie, a ty mimo niechęci do tego typu spotkań, musisz się na nim znaleźć. Nie możesz zawieźć swoich bliskich. Ale wspólnie spędzony czas z bliskimi na świeżym powietrzu, wart jest każdego poświęcenia. Może być naprawdę fajnie.

9 czerwca

Z rozsądkiem podejdziesz do zakupów. Twoja sytuacja materialna jest stabilna, więc masz spokój ducha. Nie widać też żadnych nieprzewidzianych wydatków. Możesz też spokojnie skupić się na zachciankach swoich oraz najbliższych z twojej rodziny. Nic nie daje większej radości, jak spełnianie zachcianek swoich najbliższych.

10 czerwca

Możesz dziś śmiało cały swój zespół, a w szczególności szefa, przekonywać do swoich nowych pomysłów. Na twoje szczęście zostaniesz zrozumiany i będziesz mógł wdrożyć do swojej pracy na początek tylko część nowości, ale kto wie, co wydarzy się już niebawem. Nie trać zapału do pracy.

11 czerwca

Od rana zajmował się dziś będziesz sprawami swojego związku oraz sprawami swoich znajomych. W pewnym momencie nie będziesz mógł się zdecydować, co jest ważniejsze dla ciebie. Pamiętaj też, że masz wiele domowych obowiązków. Najlepiej dla ciebie, byś dziś znalazł balans między tymi sprawami, w przeciwnym razie wpadniesz w nie lada kłopoty.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dla SKORPIONA

8 czerwca

Coś ostatnio tylko narzekasz i narzekasz. Nawet brakuje ci motywacji, mimo, że zawodowo jesteś spełniony i odnosisz sukcesy. Co to może być? Zastanów się czego chcesz, pragniesz i dokąd zmierzasz. To może być kluczowe w twojej dalszej karierze oraz w rozwoju osobistym. Potrzebujesz inspiracji? Wyjdź na łono natury. Porozmawiaj z przyrodą, od razu zmienisz nastawienie i być może dowiesz się, czego tak naprawdę chcesz.

9 czerwca

Dzięki temu, że jesteś specjalistą od planowania, możesz spokojnie wykonywać swoje obowiązki, wiedząc, że wywiążesz się ze wszystkiego, co było na dziś zaplanowane. Cieszyć się też możesz ze swojego zgranego zespołu. Każdy zna swoje miejsce w szeregu i to jest bardzo budujące. W grupie siła i tego się trzymaj, a wciąż będziesz osiągał sukcesy.

10 czerwca

Zwróć dziś większą uwagę no to, co tu i teraz dzieje się wokół ciebie. Pora przeszłość zostawić, zamknąć. To już nie wróci i nie masz na to wpływu. Ale masz za to wpływ na to, co teraz i na przyszłość. Zacznij kreować swoją nową rzeczywistość. To będzie dobre dla ciebie i pokaże nowe perspektywy.

Baran i Lew docenią twoje starania wróżka Aira

11 czerwca

Będziesz dziś bardzo senny i roztargniony. Nie znajdziesz sobie miejsca, a nawet pomylisz osoby, które będą przewijały się przez twój dom w dniu dzisiejszym. Sam już nie będziesz wiedział kogo pochwalić a kogo zganić. Wieczorem będzie ci lżej. Znajdź czas na obcowanie z dobrą literaturą, a nawet ze sztuką. Już niebawem odkryjesz w sobie swoje nowe hobby. To będzie bardzo dobre.

Horoskop dla STRZELCA

8 czerwca

Zostaniesz dziś w domu mimo usilnych zachęt ze strony przyjaciół, by wyjść z nimi na miasto. Czasami takie siedzenie sobie samemu w domu też dobrze robi. Wykonaj jedynie telefon do przyjaciela, ale nie bądź w rozmowie zbyt wylewny, bo może się ona bardzo przeciągnąć, co na dłuższą metę dziś dla ciebie, okaże się nazbyt męczące.

9 czerwca

Twoje dobre samopoczucie może dziś szwankować. Niemniej musisz wstać rano i wyruszyć do pracy mimo niechęci. Na szczęście, po południu, będzie znacznie lepiej i poprawi ci się humor i wrócą chęci do działania. Zastanów się skąd takie nastawienie? Może to wynik przepracowania i przemęczenia? Zbadaj dokładnie tę sytuację. Jutro będzie lepiej.

Zdjęcie W piątek dobre samopoczucie Strzelców może szwankować / 123RF/PICSEL

10 czerwca

Strzelce w stałych związkach wystawią dziś swoje relacje na ciężką próbę. Od kilku dni bowiem tylko się mijacie w drzwiach, a dziś zanosi się na powtórkę. Sytuacja już jest napięta i będzie jeszcze bardziej. Pora działać. Zrób wszystko by wieczór należał tylko do was. Od tego wszystko zależy.

11 czerwca

Będziesz dziś w bardzo dobrym nastroju. Już od samego rana rozpierać będzie cię pozytywna energia. Wszelkie zaplanowane wydarzenia na dziś, toczyć się będą według twojego planu i będziesz z tego faktu bardzo zadowolony. Pogodzisz się dziś z jednym ze swoich długoletnich wrogów. To się dobrze ułoży dla ciebie i innych. W twoim życiu zagości równowaga.

Horoskop dla KOZIOROŻCA

8 czerwca

Uważaj dziś na tak zwane prawo serii. To seria pomyłek i potknięć. Na szczęście nie będą one groźne ale na jakiś czas wybiją ciebie z twojego rytmu. Po południu znacznie lepiej. Praca będzie szła do przodu. Jeśli jednak ktoś będzie czynił ci wymówki czy krytykował ciebie, obróć to w żart. Szkoda dnia na takie głupie sprawy.

9 czerwca

Otwórz sie dziś na innych oraz na nowe doświadczenia. Takie podejście może okazać się być bardzo twórcze dla ciebie oraz pełne inspiracji. Odważ się sięgać po to, po co zawsze chciałeś, ale z różnych względów nie mogłeś czy nie miałeś odwagi. Niech lęk nie determinuje twojej chęci do działania.

10 czerwca

Przyjrzyj się rutynie całego swojego dnia i pomyśl, czy nie czas na zmiany. Obecnie masz trudności z koncentracją oraz z zebraniem myśli. Co jest tego powodem? Na pewno przemęczenie twojego organizmu. Brak odpoczynku oraz regeneracji. Jeśli nie zmienisz nawyków, długo już tak nie pociągniesz. Zacznij wypoczywać i cieszyć się z drobnych rzeczy.

11 czerwca

Twoja cierpliwość oraz wiara w to, że w końcu będzie lepiej, zostaną nagrodzone. Zobaczysz na własne oczy efekty tych starań. Dotyczy to twoich relacji z najbliższymi. Ciesz się w pełni swoim sukcesem, bo zasłużyłeś na niego. Samotne Koziorożce mogą dziś cieszyć się na bardzo udaną randkę. Wszystko zależy jednak od waszej inwencji twórczej.

Horoskop dla WODNIKA

8 czerwca

I okazało się, że to twój dobry przyjaciel miał rację w tym sporze, a nie ty. Lepiej szykuj przeprosiny i to bardzo duże, inaczej ucierpi twoja przyjaźń. Doceń to, że ktoś po prosu troszczy się o ciebie i chce jak najlepiej. Następnym razem zamiast do razu na kogoś naskakiwać, zastanów się dwa razy, co możesz powiedzieć, by głupio nie wypaść.

9 czerwca

Możesz dziś odczuwać problemy zdrowotne w obrębie górnych dróg oddechowych dlatego też możesz być podatny na przeziębienia czy infekcje. Koniecznie się tym zajmij, gdyż w przeciwnym razie będzie ci trudno wrócić do pełnego zdrowia. O swój organizm zadbaj całościowo. Pamiętaj o życiowej maksymie, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Zdjęcie Wodniku, nie możesz tak dalej pracować! Zacznij rozmowę z szefem o awansie / 123RF/PICSEL

10 czerwca

Musisz dziś postawić na jedną kartę, jeśli chodzi o dalszy twój rozwój zawodowy. Nie każdemu ze współpracowników spodoba się takie działanie, ale to przecież twoje życie i tylko ty masz w nim prawo do podejmowania decyzji. Zacznij rozmowy z szefem o awansie. To już najwyższa pora na zmiany. Nie bój się, bo to będzie dobre dla ciebie.

11 czerwca

Przygotuj dziś dokumenty dotyczące jutrzejszych spraw urzędowych. Musisz mieć wszystko w należytym porządku. Od tego zależeć będzie sukces. Na jego fali, możesz po południu, zagrać w gry losowe. Szczęście będzie ci sprzyjać i wpadnie parę groszy, które będziesz mógł przeznaczyć na swoje własne przyjemności.

Horoskop dla RYBY

8 czerwca

Wolne Ryby mają dziś szansę na bardzo ciekawą i udaną randkę. Muszą tylko wyjść ze swojej strefy komfortu i się na nią wybrać. To się może naprawdę udać. Ostatnio twoje randki to porażki, ale tym razem coś się zmieniło i będzie naprawdę dobrze. Sam tego chcesz i daj sobie szansę na znalezienie prawdziwej miłości. Może się okazać, że stała tuż za rogiem.

9 czerwca

Niespodziewanie otrzymasz dziś propozycję awansu. To może być dla ciebie życiową szansa. Nie bój się, że nie sprawdzisz się w nowej roli. Będzie zupełnie odwrotnie. Jeśli tylko przyjmiesz pozycję wyczekującą na wszystko co przyniesie ci los, osiągniesz satysfakcję oraz spełnienie. Już teraz możesz być z siebie dumny. Ciężka praca, przyniosła owoce.

Uważaj na Strzelców. Mogą sporo namieszać w twoim życiu wróżka Aira

10 czerwca

Zwróć dziś szczególną uwagę na swoje uczucia, emocje i na ogólne samopoczucie. Czy czujesz się dobrze? Może potrzebujesz zmian? Jeśli tak nie jest, nie bój się czegoś zmienić. Zacznij od prostych rzeczy. Od swojej codziennej rutyny. Nawet w niej niewielkie zmiany mogą uczynić wielkie rzeczy dla ciebie. Sam sobie pomóż, zobaczysz, że to naprawdę jest proste.

11 czerwca

Jeśli podejmiesz się dziś rodzinnej dyskusji, pamiętaj o tym, by każdy z domowników miał możliwość się wypowiedzenia i przedstawienia swoich racji. W rozmowie bądź szczery. Inni to zauważą i wezmą z ciebie przykład. Dzięki takiemu podejściu rozwiążecie wszystkie rodzinne spory. Naprawione błędy będą miały szansę, by więcej się nie powtórzyć.