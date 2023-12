Złoty czas dla trzech znaków zodiaku. Koniec roku przyniesie szczęście i pieniądze

Tydzień z możliwością dorobienia. Komu wróżka Anne przepowiedziała dodatkowe pieniądze?

Koniec roku to dla wielu osób czas refleksji, przemyśleń i postanowień. Tuż przed Sylwestrem staramy się uporządkować pewne sprawy, które nie dają spokoju, by w nowy rok wkroczyć z nową, pozytywną energią. Zdaniem astrologów dla trzech spośród dwunastu znaków zodiaku ten czas będzie wyjątkowo owocny. Dostaną bowiem szansę na pozytywne zakończenie 2023 roku dzięki premii lub podwyżce, na którą czekali i liczyli od dawna. Dodatkowe pieniądze podreperują domowy budżet i sprawią, że będą mogli zrealizować zamierzone plany. Oto trzy znaki zodiaków, dla których ostatnie dni grudnia będą obfite. Pamiętaj, by do poniższych opisów podchodzić z przymrużeniem oka.

Te trzy znaki końcem grudnia mogą liczyć na przypływ gotówki

Ryby

Osoby spod znaku Ryb słyną z tego, że zazwyczaj mają dość lekką rękę do wydawania pieniędzy, ale raczej nie miewają poważnych problemów finansowych. W grudniu tym bardziej nie muszą odmawiać sobie i bliskim przyjemności. W ostatnie dni miesiącu, tuż przed świętami lub zaraz po nich mają szansę otrzymać dodatkowy bonus w postaci gotówki. Wystarczy nie tylko na atrakcyjne prezenty, ale również huczną zabawę sylwestrową i inne rzeczy - np. rodzinny wyjazd w góry. Koniec miesiąca będzie więc dla Ryb niezwykle udany i bezstresowy.

Koziorożec

U osób spod znaku Koziorożca, w grudniu, po długim okresie oczekiwania w końcu pojawi się szansa na awans. Pracowitość, rzetelność i życzliwość zostaną nagrodzone niemałą premią. Nie wydawaj jednak wszystkiego od razu - większą część pieniędzy odłóż na realizacje zamierzonych celów i marzeń. Kolejny tak duży zastrzyk gotówki szykuje się bowiem nieprędko.

Strzelec

Dla zodiakalnych strzelców cały tegoroczny grudzień jest i będzie wyjątkowo udany. Dobry humor nie zostanie przyćmiony przez żadne nieporozumienia czy problemy, bo wszystko idzie tak, jak powinno. Co więcej, przy końcówce roku istnieje ogromna szansa na dodatkową gotówkę - być może od szefa lub jako prezent od bliskiej osoby, który zjawi się niespodziewanie po wielu latach. A może zdecydujesz się zagrać w loterii i los w końcu się do ciebie uśmiechnie? Jedno jest pewne - początkiem przyszłego roku będzie można poszaleć na wyprzedażach lub zakupić bilety na wymarzoną podróż. To także doskonały czas, aby zaplanować w końcu remont, który z powodów finansowych tak długo odwlekasz w czasie.

