Kiedy nów Księżyca w Strzelcu? Lepiej się przygotuj

Nów księżyca w grudniu czeka nas 13 grudnia, a dokładnie o godzinie 00:32 uzyska moment kulminacyjny, po którym już będzie tylko rosnąć. Nów w astrologii zawsze jest początkiem, czymś, co możemy wykorzystać do zmiany wytyczonej dotąd ścieżki.

Księżyc podczas tego nowiu będzie przebywał w znaku Strzelca - dość ognistego znaku, który jest niespokojnym duchem. Ten układ nie mógł być lepszy!

Strzelce kochają podróże, nowości, pragną ekscytacji. Dlatego też energia Strzelca jeszcze doda sił nowiu, który odpowiada za nowe początki.

Będziemy głodni wyzwań i zmian, które mogą przełożyć się na dobre rozpoczęcie przyszłego, 2024 roku. Dodatkowo w Strzelcu przez cały miesiąc gości Mars, a więc planeta wojny.

Mars dodaje nam determinacji, zawzięcia i chęci walki o swoje cele i o samych siebie. Czy może być jeszcze lepsza okazja do zawalczenia o swoje marzenia, niż grudniowy nów?

Manifestuj, realizuj, działaj. Nów i jego energia

Zdjęcie Manifestacja może przynieść wiele rozwiązań w nowiu / 123RF/PICSEL

Nów w Strzelcu to ruch i działanie, ale także intensywna manifestacja tego, o czym pragniemy. Przyciąganie myślami do siebie rzeczy lub sytuacji, o których marzymy od dawna, będzie wsparte przez nów, Strzelca i Marsa.

To właśnie teraz możesz sięgnąć po to, co jest ci pisane. Aby podnieść swoje wibracje w grudniu, szukaj radości, próbuj nowych rzeczy, a wtedy Twoje pragnienia mają większą szansę na zmaterializowanie się