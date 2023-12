Horoskop tygodniowy ogólny na 11-17 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie odważnym planom i rozrywce. W pracy zaczniesz śmielej prezentować umiejętności i podkreślać swoje atuty na tle innych. Zajęte Barany powinny uważać, bo ktoś z dawnej relacji przypomni o sobie i będzie chciał ci namieszać w związku. Wolne zaś dadzą drugą szansę komuś, z kim niedawno się rozstały. W sobotę czekają cię przyjemne spotkania ze znajomymi.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Początek tygodnia dosyć spokojny i bez większych zawirowań. W pracy, mimo że pojawi się kilka drobnych zmian, to ruch nadal będzie odbywał się harmonijnie. Zajęte Byki poczują wreszcie, że udało im się wyjść z nieporozumień i są na właściwej drodze ku dobrej atmosferze. Wolne zaś spotkają kogoś, kto bardzo im się spodoba, choć będzie od nich młodszy. W weekend zajmij się swoim hobby i nie myśl tylko o obowiązkach.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu wybierz to, co jest dla ciebie najważniejsze i na tym się skup. W pracy będziesz musiał powalczyć o należne ci pieniądze lub przywileje, ale masz szansę na zwycięstwo. Zajęte Bliźnięta poczują się spełnione, bo partner będzie starał się prowadzić z nimi dyplomatyczne konwersacje i przestanie się czepiać z byle powodu. Wolne zaś powinny unikać znajomości, które podcinają skrzydła. W weekend dobrze ci zrobi wypad do miasta.

Horoskop tygodniowy dla Raka

Już od samego poniedziałku będziesz starał się nadrobić zaległości. W pracy robota będzie ci się palić w rękach, ale nie bierz na siebie więcej, niż możesz wykonać, bo szybko się przemęczysz. Zajęte Raki będą starały się zarazić partnera pozytywną energią do zbliżającej się magii świąt. Wolne zaś zakochają się na zabój w kimś, kto da im namiętny romans. W weekend zajmij się sprawami domowymi.

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu rób wszystko w swoim tempie i nie przejmuj się, że ktoś pogania cię do pracy, bo i tak spokojnie ze wszystkim się wyrobisz. Zajęte Lwy powinny zaprosić partnera do szczerej rozmowy. Jeśli brakuje ci jego bliskości, to nie bój się mu o tym powiedzieć. Wolne zaś będą musiały podjąć decyzję, czy warto wracać do przeszłości, czy raczej zamknąć te drzwi. W weekend wypocznij w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy dla Panny

W tym tygodniu skupisz się na tym, aby szukać lepszych perspektyw. W pracy przestanie ci się podobać dotychczasowa sytuacja i poczujesz ochotę do zmian. Zaczniesz jednak od spotkań i rozmów z ludźmi na tematy zawodowe. Zajęte Panny powinny unikać trudnych słów w rozmowie z partnerem, jeśli zależy im na utrzymaniu dobrej atmosfery. Wolne zaś skupią się na sobie.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Aura tego tygodnia przyniesie więcej energii. W pracy jakoś wszystko będzie gładko ci szło, i nie dopadną cię żadne niezaplanowane sytuacje, a to oznacza brak opóźnień. Zajęte Wagi powinny być cieplejsze wobec partnera i nie zapominać o okazywaniu uczuć. Wolne zaś będą powoli rozwijać nową znajomość, która niespodziewanie stanie na ich drodze. Weekend sprzyjał będzie zakupom i towarzyskim spotkaniom.

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Grudniowa aura przyniesie pozytywne wibracje. W pracy nieoczekiwanie mogą pojawić się sytuacje, które nagle zmienią twoje plany o sto osiemdziesiąt stopni, ale wyjdzie ci to na korzyść. Zajęte Skorpiony poczują, że są rozumiane, i kochane i same będą odważnie wyrażać uczucia. Wolne zaś powinny unikać miłości, która skupiać się będzie tylko na pisaniu. W weekend warto odwiedzać jarmarki świąteczne.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu będziesz zachłanny na życie i bardziej niż zwykle skoncentrowany na pracach domowych. W pracy nie za bardzo będziesz miał ochotę na nadrabianie zaległości i skupisz się tylko na tym, co najważniejsze. Zajęte Strzelce zmobilizują się do wyjaśnienia kwestii spornych z partnerem. Wolne zaś przeżyją wyjątkowe chwile na randce.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Grudniowa aura zachęci cię do większej aktywności. W pracy zrobisz wszystko szybko, i nawet nie popełnisz przy tym błędów. Zajęte Koziorożce zamiast awantury z byle powodu powinny zrobić rachunek sumienia. To odpowiedni moment, aby zmienić stosunek do partnera. Wolne zaś będą starały się odzyskać serce kogoś, kto jakiś czas temu je porzucił. W weekend znajdź czas na sport, bo inaczej staniesz się jeszcze bardziej nerwowy.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu nabierzesz dystansu do spraw codziennych. W pracy nie będziesz się wyrywać do nowych projektów, bo zechcesz mieć więcej czasu dla siebie. Zajęte Wodniki przypomną partnerowi o niedotrzymanych obietnicach i zapragną, by się z nich wywiązał. Wolne zaś przeżyją niezapomniane chwile u boku wyjątkowej osoby, którą jakiś czas temu poznały. W weekend warto odwiedzić inne miasto i dobrze się przy tym bawić.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie większym porządkom. W pracy będziesz dobrze zorganizowany i skoncentrowany na swoich zadaniach, tak że nie będziesz musiał zabierać roboty do domu. Zajęte Ryby będą w romansowym nastroju, co może nie spodobać się ich partnerowi. Wolne zaś nie powinny wchodzić w relacje z kimś, kto do niedawna był ich szefem, bo zrobi się afera towarzyska, a romans i tak długo nie potrwa.

