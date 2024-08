Złoty poniedziałek, ale nie dla wszystkich. Na liście wróżki trzy znaki zodiaku

Horoskop dzienny dla Barana

Nie zwlekaj dziś ze sprawami, które musisz załatwić. Możesz mieć więcej obowiązków i zajęć i twój plan dnia może ulec zmianie. Trzeba będzie szybko dostosować się do okoliczności. Bądź dziś punktualny i nie bagatelizuj pomysłów innych współpracowników. W pewnym momencie mogą uratować twoją pozycję.

Horoskop dzienny dla Byka

Ten dzień nie jest dobrym dniem na pierwszą, od dawna, randkę. To w ogóle nie jest dobry dzień na sprawy miłości. Energia dnia miłości bowiem dziś służyć nie będzie. Nie staraj się dziś też szaleć na mieście. To również nie jest dobry dzień na imprezy ani na spożywanie alkoholu. Zadbaj dziś o spokój.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Dzień będziesz dziś miał dość sympatyczny. Czeka cię sporo zajęć na świeżym powietrzu. Ciągle będziesz w drodze, a to na jednym czy drugim spotkaniu. Po pracy rodzinne spotkanie może przerodzić się w słowne przepychanki. Uważaj, by nie urazić kogoś ci bliskiego przykrym słowem.

123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Dziś w pracy nie będzie ci lekko. Będziesz musiał bronić swojej zawodowej pozycji. Napotkać możesz kilku wrogów, którym nie jest z tobą po drodze ani z twoimi osiągnięciami. Dlatego też gotuj się dziś do starcia ze swoimi zawodowymi wrogami. A, że jesteś w pełni profesjonalistą, to polegną już na starcie oni, a nie ty.

Horoskop dzienny dla Lwa

Może dziś nie dojść do realizacji pewnego projektu, który był na dziś umówiony. Ktoś albo odmówi dalszej pracy nad projektem, albo nie stawi się na spotkanie i ślad po nim zaginie. Nie martw się tym jednak. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Szef będzie miał dla ciebie propozycję.

Horoskop dzienny dla Panny

Na jaw wyjdą dziś pewne sprawy, a nawet i plotki na twój temat i na temat jeszcze jednej osoby. Może to ciebie postawić w złym świetle i dlatego też musisz szybko działać w tej sprawie. Spotkasz się z kimś, ktoś jest dla ciebie autorytetem w firmie i przedyskutujesz z nim ten temat. Na pewno da się jeszcze to uratować.

Horoskop dzienny dla Wagi

Dziś mogą się u ciebie odezwać dawne uczucia. Spotkasz bowiem kogoś ze swojej przeszłości i serce mocniej ci zabije. Jednak zastanów się nad tym, tak na bardzo poważnie, co dała ci ta relacja i czy warto wracać do tej znajomości jeszcze raz. A może jednak warto przejść nad tym do porządku dziennego i robić dalej swoje?

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Nie bierz sobie do serca słów kogoś, kto tobie zazdrości pozycji w firmie. Wiadomo, że to, co mówi, mówi w złości, bo zwyczajnie tobie właśnie zazdrości. Niech to nie burzy twojego spokoju ducha. Ty wiesz, jaka jest prawda o tobie. W końcu wszystko zawdzięczasz sobie sam i swojej własnej pracy.

Horoskop dzienny dla Strzelca

To będzie udany dzień w pracy, a po niej będzie tylko lepiej. Kilka bardzo dobrych i ważnych spotkań towarzyskich ustawi cię dość wysoko w strukturze osób, z którymi pragnie się przebywać. Niemniej bez zgrzytów się nie obędzie. Ktoś odwoła spotkanie lub też nie przyjdzie. Dlatego miej w zanadrzu dobry plan awaryjny, by w razie czego z niego skorzystać.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Postanowisz dziś uporządkować swoje sprawy. Te zawodowe oraz te prywatne. Pojawią się tez dziś nowe wyzwania zawodowe, którym śmiało stawisz czoło. Pamiętaj, że to bardzo ważne, ponieważ szef będzie się temu przyglądał, a on lubi osoby z inicjatywą. Już niebawem może się to tobie bardzo opłacić.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Załatwisz dziś kilka ważnych spraw w urzędach. To będzie dobre dla ciebie. Jeśli masz też coś do załatwienia w sądzie, to dziś jest dobry moment, by i tam udać się z wizytą. Spotkanie z szefem też przebiegnie obiecująco dla ciebie. Zatem nie musisz się martwic o swoją pozycję zawodową.

Horoskop dzienny dla Ryb

Mimo tego, że otaczają cię prawdziwi i wierni przyjaciele, dziś poczujesz się samotnie. Nie będziesz wiedział, skąd wzięło się w tobie takie poczucie. A może warto o tym porozmawiać właśnie z tymi przyjaciółmi, by upewnić się, że między tobą a nimi jest wszystko w jak najlepszym porządku?

