Przed czym chroni bursztyn? Niektórzy uważają go za amulet

Bursztyn - kamień, który nierozerwalnie kojarzy się z Bałtykiem, jest kopalną żywicą drzew iglastych. Mając trochę szczęścia, podczas spaceru wzdłuż bałtyckiej plaży, można znaleźć go na piasku. Nieodzownym elementem nadbałtyckiego krajobrazu są również miejsca, w których bez problemu kupimy wyroby z bursztynu. Mimo iż pierwszym skojarzeniem z tym minerałem jest biżuteria, producenci oferują również nalewki czy maści. Kto powinien nosić bursztyn?

Zdjęcie Kto powinien nosić bursztyn? Kamień od lat traktowany jako talizman posiada właściwości lecznicze / 123RF/PICSEL

Bursztyny znane są od wieków, a same mają miliony lat. Nazywa się je kamieniami na zdrowie i sukces. Już starożytni uważali bowiem, że bursztyn chroni przed urokami i klątwami, a także złymi ludźmi. Kamień jest symbolem optymizmu i początku, sprzyja powodzeniu podejmowanych działań i pomaga w osiągnięciu sukcesu. Niektórzy są przekonani, że noszenie bursztynu ma szczególną moc, przez co stosują go jako amulet.

Czy warto nosić bransoletkę z bursztynu? Oto jak wpłynie na nasze życie

Na Wschodzie bursztynu używa się do pogłębienia medytacji, zaś starożytni magowie radzili nosić go bezpośrednio przy skórze, przez co miał pomóc zachować długie życie, zdrowie i urodę. Trzymany pod łóżkiem ma zapobiegać bezsenności i koszmarom, zaś medycyna niekonwencjonalna poleca go osobom chorym na tarczycę, górne drogi oddechowe czy bóle kręgosłupa. Astrologowie natomiast radzą, aby nosiły go osoby spod znaku Bliźniąt, Lwa i Panny.

Zdjęcie Kto powinien nosić bursztyn? Ochroni przed urokami i złymi ludźmi / 123RF/PICSEL

Tymczasem bursztyn powinien nosić każdy, kto czuje potrzebę wsparcia, ochrony i szczęścia. Aby działał jak amulet i rzeczywiście dobroczynnie oddziaływał na nasze zdrowie powinien bezpośrednio dotykać skóry.

Ile kosztuje biżuteria z bursztynem? Ceny mogą zaskoczyć

Ceny biżuterii z bursztynem wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Ich wartość uzależniona jest zarówno od wielkości kamienia, jak i jego koloru oraz metalu, z którym jest łączony.

Zdjęcie Na plażach Bałtyku organizowane są cyklicznie Mistrzostwa Polski w wypłukiwaniu bursztynu / Ryszard Nowakowski / Agencja FORUM

Czy noszenie naszyjnika z bursztynu jest zdrowe?

Współczesna medycyna naturalna przedstawia szereg dowodów, wskazujących na dobroczynne działanie bursztynu na nasz organizm. Kamień ma przede wszystkim pomagać w problemach z przemianą materii, a także wspomagać leczenie astmy, tarczycy czy reumatyzmu.

Zdjęcie Przed czym chroni bursztyn? Niektórzy uważają go za amulet / 123RF/PICSEL

Klasztorni mnisi zalecali również spożywanie bursztynu w formie nalewki w trakcie bólu brzucha oraz chorobach pęcherza, zaś lekarze arabscy zachęcali, aby stosować ją przy biegunce. Na jakie choroby pomaga nalewka z bursztynu? Zalany alkoholem bursztyn posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Stosuje się go w przypadku:

stanów zapalnych,

kataru,

chorób gardła,

przeziębienia i gorączki,

zmęczenia,

aby wspomóc regenerację układy nerwowego,

aby poprawić perystaltykę jelit.

Współcześnie kwas bursztynowy wykorzystuje się również do produkcji maści i kremów na dolegliwości reumatyczne, astmatyczne, owrzodzenia oraz podrażnienia skóry.

