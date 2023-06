Spis treści: 01 Numerologiczna prognoza na lipiec. Co przyniesie nam lato?

02 Numerologia na lipiec 2023. Miesiąc z numerologiczną 5

03 Numerologiczna 5. Oto co czeka nas w lipcu

Numerologiczna prognoza na lipiec. Co przyniesie nam lato?

Numerologia jest jedną z najstarszych gałęzi ezoteryki. W ukryte znaczenie liczb i cyfr wierzono już od starożytności, twierdząc, że kryją one w sobie sekretną wiadomość od wszechświata. Prognozowanie z liczb opiera się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi ma związek z jego losem.

Swoją indywidualną cyfrę numerologiczną ma również każdy miesiąc roku. Na jej postawie ezoterycy wskazują bieg zdarzeń, zaglądając w przyszłość i odkrywając to, co czeka nas w nadchodzących dniach. Lipiec będzie bardzo intensywnym miesiącem. Co czeka nas tego lata?

Zdjęcie Numerologia na lipiec 2023. Miesiąc z numerologiczną 5 / 123RF/PICSEL

Numerologia na lipiec 2023. Miesiąc z numerologiczną 5

Chcąc poznać numerologię na lipiec należy dodać wszystkie cyfry bieżącego miesiąca oraz roku. W tym przypadku: 7 + 2 + 0 + 2 + 3 = 14. Działanie powtarzamy aż do uzyskania jednej cyfry, a więc: 1 + 4 = 5. Lipiec 2023 znajduje się więc w opiece numerologicznej 5. Co to dla nas oznacza?

Numerologia zapowiada okres burzliwych zmian i szybkiego zwrotu akcji. 5 jest cyfrą symbolizującą inteligencję i umiejętność logicznego myślenia, która dba o to, aby unikać błędów i podejmowania złych decyzji. Szczęście w karierze jest w tym miesiącu gwarantowane. Cyfra 5 może jednak wywołać w nas żądzę przygód oraz poprosić o wybranie wolności.

Cyfra 5 zachęca do podjęcia ryzyka. To odpowiedni moment na te działania, które do tej pory leżały na półce w obawie przed porażką. Czas wykonać te kroki, na które do tej pory nie mieliśmy odwagi. Co więcej, numerologiczna 5 uwielbia przygody i podróże. Będzie motywować do wakacyjnych wyjazdów, wprawiając jednocześnie w wyśmienity nastrój.

Zdjęcie Numerologia na lipiec 2023. Szczęście w karierze, ale nie w miłości / AJ Garcia / Unsplash

Numerologiczna 5. Oto co czeka nas w lipcu

Lipiec będzie również czasem skupienia się na sobie i podróży wgłąb samego siebie. To świetny moment na podjęcie kluczowych decyzji. Cyfrę 5 wyróżnia jednak brak przywiązania. Będąc pod jej opieką trudno o zbudowanie poważnego związku czy stabilnej relacji na lata. Brak zaangażowania może skutkować morzem wylanych łez.

W lipcu warto uważać na to, aby nie poświęcić zbyt dużo pierwszej rzeczy, która na dłużej przykuje naszą uwagę. Miesiąc z numerologiczną 5 nie sprzyja poświęcaniu się dla czegoś nowego. Warto więc skupić się na sobie i podążać za głosem serca.

