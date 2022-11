Strzelce są brutalnie szczere i ekstrawertyczne. To ludzie nieustraszeni i uwielbiają podejmować ryzyko. Strzelce są bezpośrednie, nie zastanawiają się dwa razy, zanim zaczną mówić. Po prostu mówią to, co mają na myśli. Strzelec jest królem każdej imprezy i imponuje wszystkim poczuciem humoru.

Ale jest w nich zdecydowanie więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka.

Strzelec [22 listopada do 21 grudnia] - jaki to znak zodiaku?

Co wiemy na pewno?

Strzelec uwielbia podróżować, uczyć się i poznawać świat Zawsze ma mnóstwo energii i jest gotowy na każdą przygodę Bywa niecierpliwy Strzelec jest najbardziej lojalnym przyjacielem, jakiego kiedykolwiek będziesz miał Strzelec ma silną potrzebę wolności Ma tendencje do filozofowania i głębokich przemyśleń Jest bardzo kreatywny Unika dramatów i skupia się na tym, co dla niego ważne Może potrzebować czasu, aby się zaangażować, ale kiedy już to zrobi, to na zawsze! Najlepiej dogada się z Baranem, Bliźniętami, Lwem i Wodnikiem

A o czym w kontekście Strzela często zapominamy?

Strzelce są też niesamowicie niecierpliwe. Jeśli czegoś chcą, muszą to dostać natychmiast. Nie lubią tkwić w jednym miejscu przez długi czas - bardzo je to frustruje.

Nie lubią dostosowywać się do norm i standardów społecznych. Nie lubią, gdy im się mówi, co mają robić. Z natury są buntownicze, więc najpewniej zrobią dokładnie odwrotnie.

Zawsze patrzą na świat z optymizmem. Nie rozpamiętują przeszłości i zawsze mają pozytywne nastawienie do życia.

Osoby urodzone w Strzelcu są również bardzo intuicyjne. Mogą przejrzeć cię na wylot, wiedzą, kiedy udajesz, a kiedy jesteś sobą.

Chociaż są krytyczne i osądzają innych ludzi, dla siebie wcale nie są łaskawsze. Strzelce są introspekcyjne i samokrytyczne i zawsze chcą być coraz lepsze.

