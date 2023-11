Kobieta Baran

Astrologia Ten znak zodiaku jest arogancki i snobistyczny. Astrolodzy przed nim ostrzegają Kobieta Baran to prawdziwa petarda! Uwielbia pozostawać w ruchu, jest bardzo aktywna i wciąż do czegoś dąży. Bywa nawet dość agresywna, bo ma bardzo mocny temperament i silny charakter. Jest też impulsywna i porywcza. Kobieta Baran jest bardzo emocjonalna i często nie potrafi nad sobą zapanować. To ekstrawertyczka, zawsze idąca swoją drogą.

Kobieta spod znaku Barana nie boi się okazywać uczuć, podejmuje decyzje pod wpływem chwili i najpierw robi, a dopiero potem myśli. To sprawia, że często i łatwo się zakochuje, zawsze słucha głosu serca i stara się niczego nie analizować. Gdy kobieta Baran upatrzy sobie mężczyznę, od razu rusza "do ataku", nie kryje się ze swoimi uczuciami i szybko proponuje spotkanie. Nie czeka ona bowiem aż to mężczyzna zrobi pierwszy krok - ona lubi brać sprawy w swoje ręce i nie zdaje się na los.

Kobieta Baran jest też urodzoną flirciarą - śmiało rozpoczyna rozmowę i roztacza swój urok, któremu zresztą nikt nie jest w stanie się oprzeć. Mężczyźni muszą jednak pamiętać, że jest ona prawdziwym wyzwaniem! Kobieta spod znaku Barana nie znosi bowiem rutyny i monotonni, a jej związek musi być fascynujący i pełen przygód. Stagnacja dosłownie ją dobija i gdy partner nie zadba o wystarczającą ilość atrakcji i niespodzianek, szybko wycofa się z relacji i poszuka swojego szczęścia gdzie indziej.

Kobieta Lew

Kobieta Lew to prawdziwy wulkan energii. Ona także, podobnie jak kobieta spod znaku Barana, jest bardzo aktywna i otwarta. Jak magnes przyciąga do siebie innych ludzi, a mężczyźni dosłownie nie są w stanie się jej oprzeć. Kobieta Lew ma ogromne poczucie humoru, jest towarzyska, bezpośrednia, hojna i pomocna - to sprawia, że nie narzeka na brak przyjaciół, z którymi zresztą spotyka się chętnie i wyjątkowo często.

Kobieta spod znaku Lwa jest z natury szczera i prostolinijna. Nie boi się mówić prawdy prosto w oczy, choć trzeba przyznać, że czasem krzywdzi tym swoich bliskich. Z drugiej strony jest wspaniałomyślna, łatwo wybacza, a nawet zapomina wyrządzone jej krzywdy - zapewne również dlatego, że jest bardzo pewna siebie i doskonale zna swoją wartość.

Zdjęcie Kobieta Lew wie jak korzystać z życia / Getty Images

Kobieta Lew ma bardzo ognisty charakter. To sprawia, że nie spieszy się jej do ustatkowania, małżeństwa i założenia rodziny. Latami zbiera więc doświadczenia, poznaje nowych ludzi, podróżuje i odważnie wchodzi w nowe relacje. Małżeństwo odkłada na później. Kobieta Lew wie jak korzystać z życia, jest bardzo kochliwa i łatwo popada w zauroczenie. Nic dziwnego więc, że ma na koncie zazwyczaj wiele związków. Co ciekawe, wystarczy jednak maleńki zgrzyt, by szybko zakończyła relację, która nie daje jej satysfakcji i radości. Ta kobieta nie jest typem męczennicy - gdy coś idzie nie po jej myśli, szybko się ewakuuje.

Kobieta Waga

Astrologia Wielkie zmiany nadejdą jeszcze w tym roku. Te znaki zodiaku muszą szykować się na życiową rewolucję Kobieta spod znaku Wagi ma jedną wyjątkową cechę, która sprawia, że jak nikt inny potrafi rozpoznawać motywy innych ludzi. Jej intuicja jest wprost nie z tej ziemi, a umiejętność szybkiego i trafnego analizowania różnych sytuacji sprawia, że Wagę trudno jest nabrać lub oszukać, a ona sama dąży w życiu do harmonii i sprawiedliwości.

Waga ma naturalne predyspozycje do rozwiązywania trudnych problemów, choć paradoksalnie bardzo tego nie lubi i marzy o spokojnych i pozbawionych złych emocji relacjach i związkach. W życiu stara się omijać kłopoty szerokim łukiem, nie przepada za "trudnymi", "skomplikowanymi" ludźmi, za to dąży do przyjemności, spokoju i błogiej nieświadomości.

Waga jest otwarta, towarzyska i bardzo lubiana. Nie dziwi więc fakt, że ona także, podobnie jak kobieta Baran i kobieta Lew nie narzeka na brak adoratorów. Uwielbia też stan zakochania - miłość jest dla niej bardzo ważna, ale lubi też niezobowiązujące flirty, więc jej partner musi wykazać się sporą tolerancją i zaufaniem. Waga marzy o wielkim uczuciu, ale z drugiej strony chce być wciąż niezależna, a domowe obowiązki i codzienny kierat mocną ją uwierają. Partner, który sprosta tym wyzwaniom będzie miał jednak przy sobie prawdziwy skarb - gdy Waga naprawdę się zakocha, jest bardzo oddana i lojalna, a życie z nią można porównać do długiej, pełnej zaskakujących i fantastycznych momentów nocnej dyskusji.

Kobieta Strzelec

Kobieta Strzelec to największa optymistka wśród wszystkich znaków zodiaku. Nic dziwnego, że ludzie dosłownie ją uwielbiają, a mężczyźni nie są w stanie oprzeć się jej urokowi. To optymistyczne podejście do życia daje jej moc wyjątkowych doświadczeń - ta kobieta niczego się nie boi, odważnie spełnia marzenia, podróżuje i ochoczo realizuje nawet najbardziej szalone plany.

Kobieta spod znaku Strzelca jest bardzo otwarta na wszystko co nowe, nieznane i egzotyczne. Nie potrafi usiedzieć na miejscu, wciąż gdzieś gna, chętnie poznaje zarówno obce kultury jak i mniej znane miejsca we własnym mieście. Jest też prawdziwą idealistką, którą wyróżnia ogromny entuzjazm i pasja.

Zdjęcie Kobieta spod znaku Strzelca to prawdziwa szczęściara / Getty Images

Kobieta Strzelec ma mnóstwo zainteresowań. Interesuje ją zarówno sztuka i filozofia jak i nauka, sport i wspomniane podróże. Często i chętnie zaczyna nowe projekty, których równie często nie kończy, bo szkoda jej czasu na stanie w miejscu, gdy wokół jeszcze tyle do odkrycia. Kobieta spod tego znaku to też prawdziwa szczęściara - niektórzy mówią o niej, że jest "w czepku urodzona", bo wciąż przydarzają się jej dobre rzeczy. Nic dziwnego, ze tak optymistycznie podchodzi do świata...

Kobieta spod znaku Strzelca to urodzona flirciara, która śmiało podchodzi do przedstawicieli płci przeciwnej i otwarcie wyraża swoje zainteresowanie. Taka kobieta od razu zaproponuje randkę, nie czekając na pierwszy krok ze strony mężczyzny, bo nie lubi marnować czasu na podchody. Flirt przychodzi jej wyjątkowo łatwo, bo mężczyźni dosłownie ją uwielbiają i szybko wpadają w jej "sidła". Gdy kobieta Strzelec naprawdę się zakocha, jest lojalna i wierna, ale życie z nią dalekie jest od stagnacji i rutyny. Zabiera ona bowiem swojego partnera w szaloną, pełną szaleństwa podróż - na pewno nie będą się nudzić!

