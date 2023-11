Sylwester to dzień świętowania zakończenia starego roku i początku kolejnego. Wigilia Nowego Roku jest czasem snucia marzeń i planów oraz tworzenia listy postanowień noworocznych, których chcemy dotrzymać. Większość ludzi hucznie się wówczas bawi, wznosi toasty, tańczy i ogląda pokazy sztucznych ogni. Dla niektórych znaków zodiaku będzie to jednak najgorszy dzień w całym 2023 roku — może więc dobrze, że wkrótce odejdzie on w niepamięć. Kto powinien się przygotować na niefortunne zbiegi okoliczności?

Byki wpadną w finansowe tarapaty

Zodiakalne Byki uwielbiają rzeczy luksusowe, choć nie zawsze mogą sobie na nie pozwolić. W grudniu 2023 roku wydadzą nieco za dużo, kupując dla siebie i dla bliskich świąteczne prezenty.

Potem wydadzą fortunę na imprezę sylwestrową, niezależnie od tego, czy zamierzają się gdzieś wybrać, czy też sami przygotowują ją w domu. Kiedy zaś wszystko podliczą, wpadną w czarną rozpacz — wolą bowiem oszczędzać niż wydawać. Powinny także uważać na drodze, by nie otrzymać mandatu lub nie zarysować auta. Gwiazdy ostrzegają, że szykują się jakieś nieprzewidziane wydatki.

Lew będzie zmęczony całym rokiem

Przepracowany Lew nie będzie się wcale cieszył, że ma zarwać noc, zamiast w spokoju położyć się spać i wypocząć. Rok 2023 był dla niego czasem pełnym wysiłku i to często ponad siły. Wszystko jednak za sprawą pracoholizmu zodiakalnego Lwa, który chce wszystkiego dopilnować sam i nie umie poprosić o pomoc, żeby nikt nie pomyślał, iż sobie nie radzi.

W sylwestra będzie od rana zirytowany, że trzeba wykonać kolejne zadania — posprzątać, zrobić zakupy czy przygotować poczęstunek dla gości. W efekcie przyśnie tuż po północy, a w Nowy Rok wejdzie w podłym nastroju. Na szczęście rok 2024 będzie czasem większego oddechu, kiedy Lwy wreszcie zadbają o swoje zdrowie.

Zdjęcie Zodiakalne Byki wydadzą sporo pieniędzy, by idealnie się zaprezentować na zabawie sylwestrowej. Powinny jednak rozważniej podchodzić do wydatków, bo grożą im finansowe tarapaty / 123RF/PICSEL

Panna poróżni się z bliskimi

Podobno jaki sylwester, taki cały kolejny rok. Zodiakalne Panny powinny więc zwrócić uwagę na uczucia bliskich, ponieważ ich perfekcjonizm doprowadzi do buntu właśnie w ostatni dzień 2023 roku. Panny lubią, żeby wszystko lśniło, a posiłki zostały odpowiednio przygotowane i podane. Już na kilka dni przed sylwestrową imprezą będą więc zadręczać rodzinę kolejnymi zadaniami, a w dodatku reagować nerwowo, jeśli coś nie pójdzie po ich myśli.

W konsekwencji sylwester 2023 będzie momentem, gdy bliscy nie wytrzymają i otwarcie przyznają, co myślą o chorobliwym perfekcjonizmie Panien. Atmosfera w czasie sylwestrowego spotkania będzie nieco nerwowa. Dopiero przy wznoszeniu toastów i składaniu życzeń o północy trochę się rozluźni.

