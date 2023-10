Awans i spory zastrzyk gotówki. Wróżka Anne wie, które znaki będą przyciągać pieniądze jak magnes

Wsiadasz z nimi do samochodu? Dobrze zapnij pasy. Te znaki zodiaku to najgorsi kierowcy

Tych trzech rzeczy nigdy nie mów do Skorpiona. Natychmiastowo skreśli cię ze swojego życia

Co wydarzy się 22 października? Wróżka Aira przygotowała dla ciebie horoskop Zodiakalne Ryby to cierpiętnicy, niosący na krzyżu wszystkie problemy i zmartwienia tego świata. Mają dość niskie mniemanie o sobie, nie umieją docenić swoich zalet i mocnych stron, za to mocno skupiają się na wadach i niedostatkach. Są też dość zazdrosne, bo zamiast skupić się na sobie i swoim bogactwie, patrzą na sukcesy innych, jeszcze bardziej pogrążając się w smutku.

To spory błąd, bo zodiakalne Ryby mają wiele talentów, a ich skłonność do mistycyzmu i wiedzy tajemnej jest wręcz "nie z tego świata". Ryby fascynują się magią, parapsychologią, astrologią, wróżbami i wszystkim tym, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Posiadają również artystyczną naturę, którą wciąż rozwijają. Nic dziwnego, że wśród Ryb jest mnóstwo aktorów, pisarzy, malarzy czy muzyków i wokalistów.

Właśnie ten rodzaj samorozwoju jest dla Ryb najlepszy. Jeśli uda się im połączyć pasję z życiem zawodowym, będą naprawdę szczęśliwe!

Reklama

Choć Ryby mają swoje problemy, to są też bardzo towarzyskie, empatyczne, lojalne i tolerancyjne. Wyróżnia je też wyjątkowa intuicja i oddanie bliskim. Niestety, dla równowagi, mają też sporo wad, a jedna z nim naprawdę potrafi dać w kość!

Przewrażliwione, słabe i melancholijne. Ryby ciężko funkcjonują w społeczeństwie

Ryby potrafią być niestety egoistyczne, nieustępliwe, a przy tym melancholijne i skłonne do wpadania w nałogi. Słabo radzą sobie z własnymi emocjami i są dość mocno rozchwiane.

Ryby mają ogromną potrzebę poczucia bezpieczeństwa, ale nie umieją znaleźć go w sobie. Wynika to oczywiście z ich niskiej samooceny oraz ogromnej wrażliwości. To sprawia, że wciąż czują się zagrożone i tylko czekają na kolejny cios. Czasem działa to jak samosprawdzająca się przepowiednia i Ryby faktycznie ściągają na siebie zawody i nieszczęścia.

Z biegiem lat Ryby wypracowują sobie swoje mechanizmy obronne, które mogą irytować, a nawet odstraszać innych ludzi. Niestety bez nich, nie są one w stanie zdrowo funkcjonować w społeczeństwie.

Zobacz również: Największa wada Koziorożca. Tylko on jest w stanie to zrobić