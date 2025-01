Wraz z wiekiem organizm staje się bardziej podatny na różnego rodzaju schorzenia neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Starzenie wpływa również na spadek zdolności poznawczych, co może utrudniać codzienne funkcjonowanie. Proces ten przyspiesza nieurozmaicona dieta, uboga m.in. w witaminy A, E i C , jak również w wybrane składniki mineralne takie jak selen czy cynk.

W odpowiedzi na te problemy rośnie zainteresowanie naturalnymi metodami wspierania zdrowia mózgu. Jednym z takich rozwiązań jest wprowadzenie do diety głożyny pospolitej, owocu znanego z wyjątkowych właściwości prozdrowotnych . Jednak zanim zdecydujemy się na suplementację lub wprowadzenie nowego składnika do diety, warto skonsultować się ze specjalistą, szczególnie jeśli mamy wątpliwości związane z innymi przyjmowanymi lekami lub schorzeniami.

Badania z 2011 roku opublikowane w czasopiśmie Experimental and Therapeutic Medicine badały wpływ ekstraktu z głożyny pospolitej Ziziphus jujuba na funkcje poznawcze u zwierząt laboratoryjnych. Ich wyniki wskazują, iż wspomniany ekstrakt może je poprawiać , co sugeruje jego potencjalne zastosowanie w leczeniu zaburzeń poznawczych.

Świeże owoce - To doskonała przekąska, idealna do sałatek czy jako dodatek do dań głównych.

Głożyna pospolita występuje w Azji, szczególnie na terenach Chin i Indii . W Polsce nie rośnie w sposób naturalny, ale jej uprawa jest możliwa. Jednak trzeba mieć na uwadze, że roślina ta jest mocno wymagająca w stosunku do warunków. Głożyna preferuje ciepły i umiarkowany klimat , a także przepuszczalne gleby o odczynie obojętnym do zasadowego.

Chińskie daktyle są coraz łatwiej dostępne, zarówno w stacjonarnych, jak i internetowych sklepach ze zdrową żywnością . Najczęściej można je znaleźć w formie suszonej, co ułatwia przechowywanie i transport. Kosztują ok. 10-20 zł za 200 g.

