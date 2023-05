Baran i Rak o wszystko się kłócą

Baran i Rak to, delikatnie rzecz ujmując, marny materiał na miłość... Są tak różni, że ciężko jest im dojść do porozumienia, a szczęśliwy, stabilny związek jest w ich wypadku prawie niemożliwy. Ta para lubi się kłócić, bo oboje mają skrajnie odmienne zdanie na prawie każdy temat. Trudno budować relację w tak ciężkiej atmosferze...

Tym, co łączy Barana i Raka, jest udane życie intymne, pełne namiętności i bajecznego seksu. Niestety, kiedy namiętność mija, wracają głośne kłótnie i wzajemne pretensje. Oboje nie potrafią odpuścić, są wybuchowi i złośliwi, więc prędzej czy później któreś z nich powie o jedno słowo za dużo. Związek tej dwójki wymaga ogromnego wysiłku, głównie emocjonalnego i zazwyczaj jest to po prostu "gra niewarta świeczki".

Reklama

Jeśli Baran i Rak zdecydują się jednak stanąć na ślubnym kobiercu, to jest wielce prawdopodobne, że ich małżeństwo zakończy się katastrofą.

Lew i Panna nie potrafią się dogadać

Astrologia Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi żonami. Oto ich cechy Lew i Panna mogą się przyjaźnić i zbudować całkiem niezłą relację, pod warunkiem jednak, że nie będzie to relacja damsko-męska. Lew bywa egoistą, jest dumny, pewny siebie i nie lubi słuchać czyiś poleceń. A Panna chętnie te polecenia wydaje.

Gdy Lwa i Pannę połączy głębsze uczucie, a pierwsza namiętność lekko osłabnie, ze zdziwieniem zauważą, że patrzą na świat zupełnie inaczej, a nawet w dwóch różnych kierunkach. Panna jest ambitna i lubi robić wszystko po swojemu, Lew jest liderem i lubi rządzić - w tym związku często dochodzić będzie do kłótni lub przynajmniej głośnej wymiany zdań.

Zdjęcie Związek Lwa i Panny jest skazany na niepowodzenie / 123RF/PICSEL

Panna ma wiele priorytetów i stara się rozwijać wszystkie dziedziny swojego życia. Lew chce być centrum jej wszechświata, a to niestety niemożliwe - dość szybko pójdzie on więc tam, gdzie mocniej go docenią.

Strzelec i Ryby nie potrafią się porozumieć

Strzelec jest otwarty, bezpośredni i optymistycznie nastawiony do świata. Lubi podróże, często zmienia pracę, ma wiele pomysłów. Ryby są natomiast mocno skupione na swoim wnętrzu – myślach, uczuciach, marzeniach i rozterkach. Ta para na pozór żyje razem, ale jednak osobno. Niby są blisko siebie, ale nie na tyle, by żyć jednym życiem.

Związek Strzelca i Ryb jest trudny - oboje mają bowiem zupełnie inne potrzeby i oczekiwania. Niestety, nie rozumieją się wzajemnie i nie potrafią spełnić swoich potrzeb. To sprawia, że ich relacja jest z góry skazana na niepowodzenie.

Zobacz również: Cztery znaki zodiaku, które nigdy nie wybaczają!