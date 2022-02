Spis treści: 01 Tosty francuskie na słono i słodko

24 lutego większości z nas kojarzy się z tłustym czwartkiem. Ale w 2022 roku tego dnia przypada także Dzień Tosta. Opiekane w tosterze kromki chleba często wybieramy na śniadanie. Podajemy je zazwyczaj z dżemem albo żółtym serem. Możemy też przygotować tosty francuskie, których podstawą przygotowania jest moczenie pieczywa w jajkach roztrzepanych z mlekiem i usmażenie na patelni. To także dobry sposób na to, aby nie marnować jedzenia i wykorzystać kromki chleba czerstwego.

Tosty francuskie na słono i słodko

Tosty francuskie możemy podawać na słono lub słodko. Wystarczy dodać odpowiednią przyprawę do roztrzepanego jajka (w wersji na słono - odrobina soli, na słodko - może być to np. cukier puder, cukier, miód). Dodatki wybieramy według uznania. Najprostsze tosty francuskie na słono to kromki chleba namoczone w mleku z jajkiem z dodatkiem soli, usmażone na złoty kolor. Można też przełożyć takie dwie kromki np. żółtym serem, szynką, usmażonymi wcześniej pieczarkami czy pomidorem.



Tosty francuskie na słodko - z dodatkiem cynamonu

Składniki:

2 kromki chleba

jajko

łyżka masła

łyżeczka cynamonu

łyżeczka cukru

Przygotowanie:



Tosty francuskie na słodko z miodem i bananami

Składniki:

4 kromki chleba

2 jajka

6 łyżek mleka

2 łyżki miodu

banany

miód

Przygotowanie:



Jajka rozbij do miski, wymieszaj z mlekiem oraz miodem. Kromki chleba maczaj w przygotowanej mieszance, a następnie smaż na patelni, aż się zarumienią. Usmażone tosty polej dodatkowo miodem. Na wierzchu ułóż plasterki banana.

Przepis na tosty francuskie z serem i szynką

Składniki:

4 kromki chleba

1 jajko

3 łyżki mleka

4 plastry sera cheddar

4 plastry szynki

sól i pieprz do smaku

masło do smażenia

Przygotowanie:

Jajka rozbij do miski, wymieszaj z mlekiem, dopraw solą i pieprze. Na patelni rozgrzej masło. Chleb w jajku smaży na złoto, odwróć, położ na wierzchu plasterek szynki i plasterek sera. Smaż, aż ser się rozpuścić.

Tosty francuskie z jajkiem sadzonym

Składniki:

4 kromki chleba

1 jajko

3 łyżki mleka

4 jajka sadzone

szczypiorek

sól i pieprz do smaku

masło do smażenia

Przygotowanie: