Syrniki - proste placuszki ze Wschodu

Zdjęcie Syrniki - popularne śniadanie w Rosji, na Ukrainie i Białorusi / 123RF/PICSEL

Popularnym daniem śniadaniowym w kuchni rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej są placki z serem, czyli syrniki. Wyglądem przypominają tradycyjne racuchy, ale różnią się od nich smakiem, gdyż głównym składnikiem jest tutaj twaróg. Idealnie sprawdzą się na śniadanie, obiad lub jako słodka przekąska w ciągu dnia. Są szybkie w przygotowaniu, bardzo pożywne i smaczne. Jak zrobić tradycyjne rosyjskie syrniki?

Syrniki - składniki:

500 g twarogu

100 g kaszy manny

2 łyżki cukru

2 jajka

3 łyżki mąki pszennej (do obtaczania)

szczypta soli

1 łyżeczka cukry waniliowego

olej do smażenia

Syrniki - sposób przygotowania:

W misce połącz twaróg (rozdrobiony widelcem lub zblendowany), jajka, kaszę mannę, sól, cukier zwykły i waniliowy. Dokładnie wymieszaj. Łyżką nabieraj porcję ciasta, przełóż na talerz z mąką, obtocz. Uformuj okrągły placuszek, aby miał ok. 1,5 cm wysokości. Otrzep nadmiar mąki. Placki układaj na patelni z rozgrzanym olejem i smaż na złoto z obu stron.

Syrniki można podawać na wiele sposobów. Doskonale smakują na ciepło z kwaśną śmietaną, cukrem pudrem, dżemem lub miodem. Placuszki z sera są tak dobre, że można je śmiało zjadać bez jakichkolwiek dodatków.

Przepis na placki z twarogiem można również dowolnie modyfikować, dodając do masy serowej m.in. rodzynki, jagody, pokrojone w cienkie plastry jabłka i banany.

Angielskie śniadanie - uwielbiane nie tylko przez Anglików

Zdjęcie Angielskie śniadanie to popularny posiłek podawany na ciepło w krajach Wysp Brytyjskich. / 123RF/PICSEL

Pewnie każdy słyszał o "Full English Breakfast", czyli tradycyjnym śniadaniu angielskim, obfitym w ogromną dawkę tłuszczu i kalorii. Zostało zapoczątkowane przez rolników w czasach klęski głodowej na Wyspach Brytyjskich. Syte i obfite śniadanie było jedynym ciepłym posiłkiem, który miał zapewnić im energię podczas całego dnia pracy na roli. Chociaż czasy się zmieniły, do dziś English Breakfast cieszy się popularnością. Co wchodzi w skład typowego śniadania Anglików?



Tradycyjne angielskie śniadanie to pełnowartościowy posiłek, który składa się z kilku składników, wśród których są:

jajka - podstawa angielskiego śniadania . Najczęściej podawane w formie jajka sadzonego lub w koszulce z płynnym żółtkiem

. Najczęściej podawane w formie jajka sadzonego lub w koszulce z płynnym żółtkiem boczek - pokrojony w plastry, koniecznie smażony i nieco chrupiący

fasolka w sosie pomidorowym, podawana na ciepło lub na zimno, która jest bogatym źródłem roślinnego białka

kiełbaski - smażone lub grillowane. Warto dodać, że tradycyjne angielskie śniadanie zawiera również black pudding, czyli wędlinę nieco przypominającą kaszankę, przygotowaną z wieprzowej lub wołowej krwi

zawiera również black pudding, czyli wędlinę nieco przypominającą kaszankę, przygotowaną z wieprzowej lub wołowej krwi pomidory - smażone lub grillowane

pieczarki - podsmażane na maśle, najczęściej pokrojone w ćwiartki

tosty - przygotowane z białego pieczywa tostowego z odrobiną świeżego masła

Warto również zaznaczyć, że jednym z ważnych składników angielskiego śniadania jest herbata, która została przywieziona do Anglii w XVII wieku. Tradycyjna angielska herbata jest wyjątkowo mocna, przez co pije się ją do śniadania, by się pobudzić.

Aloo paratha - indyjski chlebek nadziewany ziemniakami

Zdjęcie Aloo paratha - pomysł na pyszne śniadanie / 123RF/PICSEL

Co w Indiach jada się na śniadanie? Aloo paratha, czyli paratha z ziemniakami, to bardzo popularne danie śniadaniowe pochodzące z północnych Indii. To pełnoziarnisty płaski chlebek nadziewany ziemniakami i oczywiście indyjskimi przyprawami, który wypieka się na rozgrzanej żeliwnej płytce lub patelni. Aloo paratha, chociaż wygląda na skomplikowane danie, jest bardzo proste w przygotowaniu i nie wymaga zakupu drogich składników. Zamiast tradycyjnie stosowanej mąki Atta, produkowanej z twardej pszenicy durum, z powodzeniem użyjesz mieszanki mąki orkiszowej i pszennej. Jak zrobić taki chlebek?

Aloo paratha - składniki na chlebki (na 4 większe):

2 szklanki mieszanki mąki orkiszowej i pszennej

½ szklanki wody

1 łyżka oleju

½ łyżeczki soli

Aloo paratha - składniki na nadzienie:

3 średnie ziemniaki

½ łyżeczki soli

½ łyżeczki kurkumy

1 łyżeczka ziaren kminu rzymskiego

1 posiekana zielona papryczka chili (lub chili w proszku do smaku)

pęczek posiekanej natki kolendry

½ łyżeczki garam masala (opcjonalnie)

Aloo paratha - sposób przygotowania:

Ugotuj ziemniaki w mundurkach, obierz i zgnieć. Dodaj wszystkie składniki i wymieszaj.

Z mąki, wody, oleju i soli zagnieć elastyczne i miękkie ciasto. Podziel je na 4 części, z każdej ulep kulkę, którą następnie rozwałkuj na cienki placek. Na każdy placek z ciasta nałóż po sporej ilości nadzienia i rozprowadź po całej powierzchni ciasta. Następnie złóż wierzch każdego placka do środka, zlep porządnie i delikatnie rozwałkuj ponownie na kształt okrągłego placka. Placki smaż na patelni z rozgrzanym olejem.

Aloo paratha najlepiej smakuje na gorąco i na świeżo. Taki chlebek można podawać z gęstym jogurtem naturalnym i świeżą kolendrą. Smakuje świetnie jako dodatek do ryżu, warzyw czy zup.

Huevos rancheros, czyli śniadanie w stylu meksykańskim

Zdjęcie Huevos rancheros - śniadanie w stylu meksykańskim / Adobe Stock

Jajka po ranczersku to najbardziej popularne śniadanie w Meksyku. Smażone jajka podane na tortilli z sosem pomidorowym i kawałkami awokado można znaleźć niemal w każdym zakątku Meksyku. Huevos rancheros to tradycyjne śniadanie meksykańskich ranczerów. Taki obfity posiłek zjedzony przed rozpoczęciem pracy na ranczu zapewniał dużo energii na długie godziny. Jest nie tylko proste w przygotowaniu, ale również bogate we wszystkie składniki odżywcze. Jak zrobić meksykańskie śniadanie huevos rancheros? Podpowiadamy!

Huevos rancheros - składniki:

1 kukurydziana tortilla

2 jajka

4 łyżki pomidorowego sosu salsa

2 łyżki ugotowanej czarnej fasoli (lub z puszki)

1 łyżka kwaśnej śmietany

1 łyżka startego żółtego sera

¼ awokado

2 łyżki oleju

listki kolendry

sól, pieprz

Huevos rancheros - sposób przygotowania:

Podgrzej salsę i fasolkę, aby były ciepłe. Na suchej rozgrzanej patelni podsmaż tortillę - po ok. 30 sekund z każdej strony, aż zrobi się chrupiąca. Na drugiej patelni usmaż jajka sadzone i dopraw je solą. Tortillę zanurz w ciepłej salsie i ułóż na talerzu. Następnie wyłóż fasolkę, na nią połóż jajka sadzone. Zrób małe kleksy ze śmietany, posyp żółtym serem, a dookoła ułóż kawałki awokado. Polej resztą sosu salsa. Huevos rancheros przypraw pieprzem i posyp listkami kolendry.

Congee - propozycja na rozgrzewające i sycące chińskie śniadanie

Zdjęcie Congee - jedno z najpopularniejszych chińskich śniadań / pexels.com

Congee to wodnisty kleik ryżowy, który Chińczycy zazwyczaj jadają na śniadanie. Podstawowa wersja dania przygotowuje się jedynie z ryżu i wody, ale dzięki dodatkom można wyczarować codziennie inny przysmak.

Smak congee jest delikatny i uniwersalny, więc pasuje do niego niemal wszystko. Znakomicie współgra z mięsem, rybą i owocami morza. Smakuje także z gotowanymi warzywami i jajkiem. Ponadto congee można jadać na słodko ze świeżymi i suszonymi owocami oraz orzechami. Oto przepis bazowy na chiński kleik ryżowy.

Congee - składniki:

1 szklanka ryżu

10 szklanek wody

Congee - sposób przygotowania:

Ryż przepłucz w zimnej wodzie i włóż do dużego garnka. Zalej wodą i na średnim ogniu doprowadź do wrzenia. Zmniejsz ogień do minimalnego i gotuj 4 godziny od czasu do czasu mieszając.

