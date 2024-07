Soczysty i kwaskowaty miąższ papierówek doskonale odnajduje się w dżemie, który z lubością rozsmarujemy na kanapce pokrytej warstwą masła. Jabłka papierówki dojrzewają już w okolicach połowy lipca i to właśnie wtedy nadają się do codziennego podjadania oraz przygotowania zapasu przetworów.

Gotowy dżem z papierówek przekładamy do czystych i wyparzonych słoików, a po wystudzeniu chowamy do lodówki. Smacznego!

Tak przygotowane owoce wkładamy do garnka, dolewamy szklankę wody, przykrywamy i podgrzewamy na niewielkiej mocy palnika do momentu całkowitego rozgotowania się jabłek.

Po upływie ok. 4-5 tygodni resztki owoców odcedzamy, a powstały ocet zlewamy do czystych butelek. Jeśli nie chcemy, by domowy ocet z papierówek się zepsuł, przechowujmy go w ciemnym i chłodnym miejscu.

Do czystego, wyparzonego i wytartego do sucha słoika wrzucamy skórki i gniazda nasienne papierówek.

Idealny do naleśników lub do podjadania prosto ze słoiczka. Mus jabłkowy z papierówek to doskonały przetwór na zimę, który w smakowity sposób zadba o zapotrzebowanie na witaminę C oraz cynk. Dodatkową zaletą własnoręcznie przygotowanego produktu jest to, że nie użyjemy do niego zbędnych i chemicznych polepszaczy.