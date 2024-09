Słodkie i dorodne czerwone papryki, mięsiste bakłażany, wyrazisty czosnek i przyprawy to główne składniki ajvaru. Wywodząca się z kuchni serbskiej pasta warzywna cieszy się sporą popularnością nie tylko na Bałkanach, ale także w Polsce. W rodzimym kraju stanowi główny składnik wielu lokalnych przysmaków. W polskich domach święci triumfy na kanapkach, w tortillach czy podczas grillowania. Choć bez trudu dostaniemy go w sklepach, nic nie dorównuje przygotowanemu samodzielnie.

Papryki i bakłażany pieczemy w 200 st. C przez ok. 30-35 minut. Po upieczeniu papryki powinny mieć widocznie czarną skórkę na brzegach.

Kuchnia bałkańska szczególnie upodobała sobie łączenie ajvaru z grillowanym mięsem baranim oraz drobiowym. Pasta warzywna często stanowi bazę do licznych sosów, a także dodatek do aromatycznych pasztetów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by posmarować grubą warstwą ajvaru kromki świeżego pieczywa, ułożyć na nim ulubione dodatki i zabrać w ramach przekąski. Część osób chętnie zastępuje nim tradycyjny keczup, łącząc smarowidło na bazie papryki z domowymi kiełbaskami czy parówkami. Zawartość słoiczka możemy także podgrzać w garnku i wymieszać z ulubionym rodzajem makaronu, wykorzystać jako sos do pizzy lub dodatek do zapiekanek.