Dutch baby to nic innego jak pieczony naleśnik. Można go przygotować w prosty i szybki sposób, dlatego świetnie sprawdzi się na śniadanie, jak i na deser.

Receptura na pieczony naleśnik ma już ponad 100 lat , a do nas - zgodnie z różnymi podaniami - przywędrowała z Seattle ze Stanów Zjednoczonych. Na pomysł miał wpaść pochodzący z Niemiec Victor Manca, właściciel jednej z restauracji. Początkiem XX wieku dutch baby przygotowywano np. z dodatkiem kiełbasy, słodka wersja zawitała na stoły wiele lat później. I w zasadzie w takiej formie jest popularna do dziś.

Najpierw nagrzej piekarnik do 220 st. i wstaw do środka naczynie do zapiekania. Mąkę przesiej przez sito i wsyp do miski. Następnie dodaj szczyptę soli i całość dobrze wymieszaj. Dodaj mleko, jajka i miód (lub syrop klonowy/z agawy). Mikserem lub za pomocą blendera kielichowego wymieszaj wspomniane składniki do uzyskania gładkiej konsystencji. Ciasto pozostaw na 20 minut.