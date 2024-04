Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy, dodajemy posiekany czosnek, szpinak i sól. Smażymy całość do momentu, aż czosnek się zeszkli, a ze szpinaku wyparuje woda.

Jajka wbijamy do miski, dodajemy mleko, sól, pieprz i dokładnie ubijamy za pomocą miksera lub trzepaczki.

Do masy jajecznej wrzucamy posiekaną natkę pietruszki, pokrojone w mniejsze kawałki suszone pomidory, połowę pokrojonego w kostkę koziego sera i podsmażony szpinak z czosnkiem.

Wymieszaną masę przelewamy do papilotek, wierzch posypujemy resztą koziego sera i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 15-20 minut. Smacznego!