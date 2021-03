Babcine kartofle! Smak dzieciństwa powraca

Jeżeli kochasz ziemniaki, to ten przepis jest idealny. Wbrew potocznej opinii ziemniaki są zdrowe - zawierają niewiele kalorii i posiadają za to dużo witamin. Istnieje wiele sposobów, by je przygotować.

Ziemniaki można podawać na wiele sposobów

Składniki 1 kilogram ziemniaków

1 łodyga kopru

2 ząbki czosnku

sól do smaku

1 łyżka śmietany 18%

1 marchew

Obrać ziemniaki, pokroić w ćwiartki. Obrać również marchew i przekroić na kilka części.



Włożyć obrane warzywa razem z koprem i czosnkiem do garnka zalać wodą, posolić i ugotować do momentu, aż ziemniaki będą miękkie.



Wyjąć koper, resztę odcedzić. Ziemniaki wraz z marchewką i czosnkiem przecisnąć przez praskę, dodać śmietanę i wymieszać.



Podawać jako dodatek do dań obiadowych.



