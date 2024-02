Gołąbki uważane są za jedną z bardziej czasochłonnych potraw, dlatego zrobienie jej w domu wymaga odpowiedniego przygotowania. Najbardziej zniechęcającą czynnością dla wielu osób jest wcześniejsze sparzanie kapusty. Na czym polega ta czynność? To nic innego jak gotowanie pojedynczych liści we wrzątku przez ok. 5-10 minut. Celem tego kroku jest zamknięcie nerwów liści, dzięki czemu staną się delikatniejsze.