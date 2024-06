Płatki owsiane, banana, mleko, kakao, słodzik oraz proszek do pieczenia umieszczamy w kielichu blendera.

Składniki miksujemy do uzyskania gładkiej i jednolitej masy, a następnie odstawiamy na ok. 10-15 minut. W tym czasie płatki owsiane zdążą napęcznieć.

Całość dekorujemy drobno posiekaną czekoladą oraz owocami. Owsiankę sernikową pieczemy w piekarniku nagrzanym do 175 st. C przez ok. 35-40 minut.