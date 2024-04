Zwykła owsianka gotowana na mleku lub wodzie ustępuje miejsca wersji pieczonej. W takim wydaniu tradycyjne płatki zaczną bardziej przypominać smakowite ciasto. Rozpoczynający się sezon na truskawki to doskonały moment, by wkomponować je także do propozycji śniadaniowej. Odrobina gorzkiej lub deserowej czekolady nie tylko pobudzi endorfiny, ale dodatkowo doda energii, której często poszukujemy o poranku.