Biedna tylko z nazwy. Minimum składników i moc doznań smakowych

Natalia Jabłońska

Choć była zupą dla ubogich, na co wskazuje m.in. jej nazwa, to w kontekście doznań kulinarnych nie miała sobie równych. Bazę do przygotowania tzw. zupy biedoty stanowi maślanka, która w połączeniu z warzywnymi dodatkami sprawia, że taki posiłek jest niezwykle smaczny, esencjonalny i aromatyczny.