Włoska zupa na długowieczność. Sekret tkwi w składnikach

Na Sardynii, gdzie długość życia jest ponadprzeciętna, mówi się o niej, że to eliksir długowieczności. Nie jest to żaden tajemniczy „sok z gumijagód”, lecz pyszna, pożywna i zdrowa zupa. Nie musisz jechać do Włoch, by cieszyć się jej smakiem i właściwościami zdrowotnymi. Z tym przepisem z powodzeniem zrobisz ją w domu.