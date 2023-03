Zupa ogórkowa to klasyka w każdym domu

Zupa ogórkowa to jedna z najpopularniejszych zup w polskich domach. Każdy z nas robi ją w tradycyjny sposób, przekazywany nam przez naszych bliskich. Ma kwaśny charakterystyczny smak, który nie każdemu może przypaść do gustu. Jeśli domowa ogórkowa nie jest twoją ulubioną odmianą zupy, warto spróbować jej innej wersji.

Szczególnie że ogórkową warto jeść. Przez główny składnik, czyli ogórki kiszone, zupa jest pełna wartości. Zawiera takie składniki odżywcze jak:

witaminy z grupy A, C i K

fosfor

magnez

mangan

potas

Ogórki przez proces kiszenia nie tylko nabierają więcej cennych składników, ale są także lepiej przyswajalne przez nasz organizm. Wspomagają pracę nerek, likwidują zaparcia, wspomagają pracę żołądka. Jeśli zupa ogórkowa została wykonana na bulionie z dużej liczby warzyw i chudego mięsa, możemy liczyć, że także jego wartości odnajdziemy w zupie.

Ile kalorii ma zupa ogórkowa?

Zupa ogórkowa to ciekawa propozycja dla osób, które się odchudzają. Powód? Ma niską kaloryczność i wysoką zawartość cennych minerałów oraz witamin. Szacuje się, że klasyczna ogórkowa ma około 50 kcal w 100 g. Zależnie od ilości użytych przez nas składników, wartość ta może się różnić. Należy pamiętać, aby nie zabielać zupy dużą ilością śmietany, jeśli chcemy pozostawić ją w formie light.

Jak zrobić zupę ogórkową?

Zupę ogórkową robi się bardzo prosto i ciężko jest ją zepsuć. Należy pamiętać, że każde ogórki kiszone mają inną kwaśność i należy po smaku poznać, czy dodaliśmy do zupy ich odpowiednią ilość.

Do przygotowania ogórkowej będziemy potrzebować:

1,5 l bulionu

2 duże marchewki

0,5 kg ziemniaków

masło lub margaryna

0,5 kg ogórków kiszonych (zachowaj wodę z ogórków)

200 ml kwaśnej śmietany 18 proc. lub 12 proc.

koperek

Do przygotowania zupy ogórkowej najlepiej sprawdzi się esencjonalny bulion, który będzie lekko tłusty. Dopełni wyrazisty smak zupy i sprawi, że będzie miała to coś. Do bulionu należy dodać obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki i marchewki.

Kiedy ziemniaki i marchewki gotują się, ścieramy ogórki na grubych oczkach lub roimy je w kostkę. Na osobnej patelni rozpuszczamy masło i krótko podsmażamy na nim starte ogórki. Następnie sprawdzamy, czy warzywa w bulionie są już miękkie. Jeśli tak, możemy dodać ogórki do zupy. Gotujemy je przez kilka minut.

Następnie dodajemy śmietanę. Należy ją przelać do miski, a następnie dodać do niej kilka łyżek gorącej zupy. Kiedy śmietana się zahartuje, dopiero wtedy możemy przelać ją do garnka. W ten sposób unikniemy zwarzenia się zupy. Na końcu dodajemy do garnka drobno posiekany koperek. Po kilku minut należy spróbować zupę i zdecydować, czy jest wystarczająco kwaśna. Jeśli nie, można dodać wodę po ogórkach kiszonych, która dodatkowo zakwasi zupę.

Dlaczego do zupy ogórkowej warto dodać żółtko?

Jednym z trików, który pozwoli na polepszenie konsystencji zupy, jest dodatek żółtka. Wystarczy, że surowe żółtko wymieszamy ze śmietaną przed jej dodaniem do garnka. Nie tylko zagęści zupę, ale doda jej wartości odżywczych, takich jak wapń, żelazo, magnez, czy fosfor. Doda do dania zdrowych tłuszczów i sprawi, że potrawa będzie bardziej sycąca.

Jak zrobić zupę ogórkową - przepis Ewy Wachowicz

Pomysłem, który będzie odpowiadał osobom, które do kwaśnego smaku ogórkowej nie są w stanie się przekonać, jest zupa ze świeżych ogórków. Można ją wykonać w formie chłodnika ze świeżych ogórków, który doskonale sprawdzi się w gorące dni lub w formie gorącej zupy. Danie będzie delikatniejsze w smaku i może trafić w gusta wielu. Przepis na zupę ogórkową ze świeżych ogórków zdradziła w jednym z odcinków programu "Ewa Gotuje" Ewa Wachowicz.

Składniki na zupę z zielonych ogórków:



5 ogórków gruntowych

1 cebula

2 ząbki - czosnku

1 ziemniak

kawałek pora

1 marchewka

1 pietruszka

0,5 selera

1 łyżka masła klarowanego

1 łyżeczka kurkumy

1,5 l wywaru, np. z kury i kaczki

0,5 szklanki śmietany 12-18 proc.

sól

pieprz

pęczek koperku

Przygotowanie zupy ogórkowej:

W garnku roztopić masło. Wrzucić i zeszklić pokrojoną cebulę. Wsypać kurkumę. Gdy zacznie się karmelizować, wrzucić posiekany czosnek oraz warzywa - ziemniak pokrojony w kostkę, marchewkę, pietruszkę i połówkę selera starte na jarzynowych oczkach, kawałek pora posiekany w plasterki. Wymieszać i smażyć przez chwilę. Zalać gorącym wywarem. Przykryć i gotować do miękkości. Pod koniec dorzucić ogórki starte na dużych oczkach. Zabielić śmietaną (wcześniej warto ją zahartować). Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Zdjąć z kuchenki i dorzucić posiekany koperek.

