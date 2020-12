Ciasto imitujące pień drzewa to tradycyjny świąteczny wypiek będący kulinarną dumą Francji. "Bożonarodzeniowe polano" prezentuje się rewelacyjnie. Nie ma lepszej ozdoby stołu! To pewne, zachwyci wszystkich biesiadników.

Zdjęcie Pieniek warto bogato udekorować, będzie jeszcze piękniej /123RF/PICSEL

Oddzielamy białka jajek od żółtek. Białka (cztery) ubijamy na sztywno, stopniowo dodajemy do otrzymanej piany cukier i cukier waniliowy. Mąki pszenną i ziemniaczaną przesiewamy do miski. Dodajemy łyżeczkę proszku do pieczenia, mieszamy.

Do piany wsypujemy wymieszane mąki z proszkiem do pieczenia oraz cztery żółtka. Całość bardzo dokładnie mieszamy. Powstałe ciasto rozsmarowujemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Nagrzewamy piekarnik do 200 stopni.



Pieczemy ciasto ok. 10-12 minut. Upieczone i jeszcze gorące nakrywamy czystą ściereczką posypaną cukrem i rolujemy (razem ze ściereczką). Odstawiamy do przestudzenia.



W garnku zagotowujemy mleko. Odlewamy z całości ok. 1/4 szklanki i rozpuszczamy w tej ilości mleka żelatynę.



Cztery pozostałe żółtka jajek ubijamy w garnku z cukrem pudrem, pod koniec ubijania wsypujemy kakao i łyżkę mąki kukurydzianej. Do garnka wlewamy zagotowane wcześniej, lekko ciepłe mleko i zagotowujemy całość. Po zagotowaniu dodajemy mleko z rozpuszczoną żelatyną, mieszamy, pozostawiamy do ostygnięcia.



Przestudzone ciasto rozwijamy, smarujemy połową otrzymanego czekoladowego kremu i ponownie zawijamy.



Wierzch rolady smarujemy kremem, który pozostał. Jeśli po zakończeniu tej czynności zostanie nam jeszcze jakiś niewykorzystany krem, zużywamy go na gałązki - odcinamy 2-3 wąskie paski z początku i końca rolady, a następnie przykładamy je do jej boków, tworząc odcięte gałęzie, które dekorujemy kremem.



Końcówką ostrego noża lub widelcem rysujemy na roladzie wzory przypominające korę drzewa. Roladę warto dodatkowo udekorować, np. zielonymi cukrowymi listkami. Po ozdobieniu wstawiamy ją do lodówki i chłodzimy trzy godziny.