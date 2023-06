Z jakich orzechów można zrobić nalewkę?

W przypadku tego trunku doskonale sprawdzą się orzechy włoskie. Należy jednak pamiętać, że wyłącznie niedojrzałe, miękkie, zielone orzechy nadadzą nalewce niesamowitego smaku. Orzechy najlepiej zebrać na początku lipca, ale nie później niż 14 lipca, gdyż wówczas zaczynają szybko dojrzewać. Orzechy powinny mieć wielkość około 4-5 centymetrów, a ich skorupka nie może być uszkodzona.

Nalewka orzechowa najlepiej smakuje po odstaniu od 6 do 12 miesięcy. To długo, ale naprawdę warto. Przepis na pyszną orzechówkę zaczerpnęliśmy od znanej w internecie miłośniczki gotowania i autorki bloga kulinarnego Aniagotuje.pl - Pani Annny.

Jak zrobić nalewkę orzechową?

Do przygotowania orzechówki potrzebujemy:

500 g zielonych orzechów włoskich

500 ml spirytusu rektyfikowanego 95 proc.

250 ml wódki 40 lub 45 proc.

250 ml wody

260 g cukru lub miodu

Zdjęcie Bazą nalewki orzechowej powinny być zielone, miękkie i niedojrzałe orzechy włoskie / 123RF/PICSEL

Nalewkę orzechową należy przyrządzać w odpowiednim naczyniu, a w tej roli najlepiej sprawdzi się duży słoik o pojemności minimum 2 litrów, ale można również wykorzystać słój czterolitrowy.

Orzechy wraz z łupiną dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, a następnie osuszamy ściereczka lub kuchennym ręcznikiem papierowym. Orzechy kroimy na mniejsze kawałki i przekładamy je do słoika. Całość zalewamy 250 ml wódki i 500 ml spirytusu rektyfikowanego 95 proc. Opcjonalnie możemy dodać kilka goździków lub niewielki kawałek kory cynamonu. Drewnianą łyżką delikatnie mieszamy zawartość słoika.

Zdjęcie Do nalewki możemy dodać goździki i cynamon / 123RF/PICSEL

Słoik dokładnie zakręcamy i odstawiamy w miejsce, które nie jest nasłonecznione. Teraz czas uzbroić się w cierpliwość, ponieważ proces maceracji powinien trwać od 30 do 40 dni. Przez ten czas słoik z orzechami i alkoholem powinien spokojnie czekać na kolejny etap przepisu.

Po tym czasie należy przecedzić zwartość słoika, zostawiając na jego dnie fragmenty orzechów, a alkohol przelać do drugiego, czystego słoika. Słoik z alkoholem dokładnie zakręcamy i odstawiamy w to samo miejsce co poprzednio.

Zdjęcie Orzechówka nie jest trudna w przygotowaniu / 123RF/PICSEL

Natomiast do słoja z orzechami wlewamy 250 ml wody i uzupełniamy 260 g cukru lub miodu. Zawartość dokładnie mieszkamy, słoik zakręcamy i odkładamy obok naczynia z alkoholem. Słoik z orzechami i cukrem należy każdego dnia wymieszać, co pozwoli na szybsze rozpuszczenie się cukru.

Po tygodniu lub dwóch uzyskany z orzechów i cukru syrop przelej do innego naczynia, a kawałki orzechów przepłucz nad naczyniem alkoholem z drugiego słoika, by zebrać z nich pozostałości syropu. Teraz pozostało połączyć alkohol z syropem, dokładnie wymieszać i zakręcić słoik. Kawałki orzechów możemy wyrzucić.

Tak przygotowaną miksturę należy odłożyć w zacienione miejsce na minimum sześć miesięcy. Po upływie tego czasu orzechówka jest gotowa do spożycia.