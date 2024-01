Spis treści: 01 Frykas kuchni polowej

Frykas kuchni polowej

Choć nie cieszy się zbyt dużą popularnością, groch funkcjonuje w tradycyjnej kuchni polskiej o wiele dłużej od ziemniaków. To niezwykle sycący składnik - wystarczy nawet niewielka porcja, by zaspokoić uporczywy głód na długie godziny. Grochówka stała się doskonałą zupą dla wojskowych, którzy musieli szybko zregenerować wyczerpane licznymi ćwiczeniami ciało.

Podstawą zupy jest rozgotowany żółty groch, który powoli uwalnia cukry złożone do organizmu. Na sklepowych półkach znajdziemy dwa rodzaje rośliny strączkowej. Najczęściej występuje pod postacią zwykłego grochu niełuskanego, który wyglądem przypomina zasuszone kuleczki, a także grochu łuskanego, czyli połówek groszku. Pierwsza opcja wymaga od kilku do nawet kilkunastu godzin moczenia, a druga nadaje się do gotowania od razu po wyjęciu z opakowania.

Jakie składniki do grochówki?

1 kg kiełbasy zwyczajnej lub śląskiej

500 g wędzonego boczku

700 g grochu żółtego łuskanego

500 ziemniaków

3 litry wody

2 duże cebule

3-4 ząbki czosnku

1 łyżka suszonego majeranku

2 liście laurowe

3-4 sztuki ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku

Tradycyjna grochówka - przygotowanie

Groch wsypujemy do dużej miski, zalewamy wodą i pozostawiamy na ok. 3 godziny lub całą noc do namoczenia. Z szafki kuchennej wyciągamy duży garnek o grubym dnie, a następnie zagotowujemy w nim 3 litry wody, dodajemy odcedzony groch, liście laurowe i ziele angielskie. Ziemniaki obieramy, kroimy w niewielką kostkę i dokładnie opłukujemy pod wodą, by pozbyć się nadmiaru skrobi. Wędzony boczek kroimy w kostkę, kiełbasę w plasterki, a obraną z łupiny cebulę drobno siekamy. Na suchej patelni podsmażamy boczek, a kiedy ładnie się przyrumieni, dodajemy do garnka z grochem. Na tę samą patelnię wrzucamy kiełbasę i podsmażamy na wytopionym tłuszczu, a kiedy będzie chrupiąca, wykładamy na osobny talerz. Do tłuszczu pozostałego po boczku i kiełbasie wrzucamy cebulę, podgrzewamy do zeszklenia i dodajemy do garnka z wywarem. Zupę doprawiamy ząbkami czosnku, solą, pieprzem oraz suszonym majerankiem. Całość dokładnie mieszamy i gotujemy na niewielkim ogniu przez ok. godzinę. Do grochówki dorzucamy pokrojone w kostkę ziemniaki, przykrywamy garnek pokrywką i gotujemy jeszcze przez 15-20 minut. Na samym końcu dodajemy zrumienioną kiełbasę i ostatni raz doprowadzamy do zagotowania. Gotową zupę podajemy na ciepło z kromką chleba żytniego. Smacznego!

