Chodakowska i Lewandowska podzieliły się przepisem na smoothie. Które lepsze?

Choć jak ognia unikają bezpośredniej rywalizacji, to - z uwagi na to, czym się zajmują, uważane są za konkurentki do miana ulubionej trenerki Polek. Czasem jednak zdarza się, że Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska w tym samym czasie podrzucają fankom podobny pomysł na ćwiczenia lub zdrowe przekąski. Tak stało się tym razem - obie trenerki polecają swoje przepisy na smoothie.

Zdjęcie Czekoladowe smoothie to doskonała alternatywa dla niezdrowych słodyczy /123RF/PICSEL

Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska nie ustają w zachęcaniu fanów do regularnych ćwiczeń oraz stosowania zdrowej diety. Każda z nich ma też swoje własne pomysły na to, jak powinien wyglądać skuteczny trening i co powinno się znaleźć w codziennym menu osób, które dążą do idealnej sylwetki. Obie trenerki chętnie dzielą się z internautami swoimi ulubionymi przepisami. Jednym z nich jest smoothie.



Przepis Ewy Chodakowskiej można znaleźć na jej Instagramie. Jak podkreśla trenerka, jest on znakomitym zastępstwem dla kalorycznych słodkości. "Zdrowa alternatywa, dla niezdrowych desero´w, tym razem w wersji smoothie" - napisała Chodakowska.



Reklama

A oto jej przepis:

Smoothie kakaowe

Składniki 1 awokado

1 banan

200 ml wody lub mleka roślinnego

1 łyżka surowego kakao

1 łyżka kruszonego kakao do posypania

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zmiksuj, w razie potrzeby dodaj więcej wody/mleka roślinnego, przed podaniem koktajl posyp kruszonym kakao.

Warto zauważyć, że wśród składników na smoothie według przepisu Ewy Chodakowskiej nie ma żadnego słodkiego dodatku, więc by danie było smaczne, z pewnością należy do niego użyć idealnie dojrzałych bananów.

Instagram Post

Przepis na podobne smoothie zdradziła też Anna Lewandowska. Zamieściła go na swoim blogu Healthy Plan by Ann.



"Dziś zaproponuję Wam przepis na smoothie czekoladowo-bananowe, które doda uśmiechu na twarzy i pozytywnie wpłynie na nasz nastrój. Banany to doskonałe źródło potasu, który dba o prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Zawierają one również sporo błonnika wspomagającego pracę przewodu pokarmowego. Kakao natomiast jest dobrym źródłem magnezu i związków o działaniu przeciwutleniającym. Znajdujące się w ziarnach kakaowca tryptofan, serotonina i dopamina, wpływają na produkcję endorfin, które to właśnie korzystnie wpływają na nasz nastrój" - napisała trenerka.



Jej przepis na smoothie:



Smoothie czekoladowo-bananowe

Składniki 2 dojrzałe banany

2 łyżki kakao

200 ml mleka kokosowego

szczypta kurkumy

szczypta cynamonu

szczypta soli morskiej

500 ml wody

1 łyżka miodu

Sposób przygotowania:

Wszystko zmiksować. Gotowe smoothie powinno mieć kolor czekoladowo-brązowy.

W tym przepisie mamy więcej dodatków wzbogacających smak koktajlu: miód, cynamon, szczyptę soli, która podbija słodkość bananów, oraz mleko kokosowe.

Które smoothie jest smaczniejsze? Zdania fanek obu trenerek na pewno będą podzielone. Żeby wyrobić sobie własne, wypróbuj oba przepisy!