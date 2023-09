Możesz mieć je za darmo i pobudzić organizm do działania

Prażone jabłka najczęściej wykorzystywane są do przygotowania ciasta chętnie jadanego jesienią - szarlotki. Przysmak ten jest jednak na tyle uniwersalny, że sprawdzi się do wielu innych deserów, a także obiadów i śniadań na słodko.

Świetnie smakować będą w towarzystwie owsianki, ryżu na mleku, naleśników, a nawet na kanapki. Prażone jabłka w słoikach przygotowane na sezon jesienno-zimowy z pewnością będą cieszyć się zainteresowaniem wśród domowników. Są słodkie, aromatyczne, a zarazem orzeźwiające. Co więcej przepis jest naprawdę bardzo prosty - wystarczy wybrać odpowiednią odmianę jabłek, uprażyć je z dodatkiem przypraw i gorące umieścić w słoikach. Należy też zwrócić uwagę na to, aby pokrywki dobrze się zassały, co zagwarantuje świeżość jabłek i zapobiegnie ich psuciu podczas przechowywania. Jak zatem zrobić prażone jabłka do słoików? Oto instrukcja krok po kroku.

Jabłka prażone do słoików - przepis

Zdjęcie Jabłka warto pokroić na mniejsze i większe kawałki - wówczas ich konsystencja po uprażeniu będzie idealna do szarlotki / 123RF/PICSEL

Składniki 2-2,5 kg jabłek - najlepsze odmiany to Antonówka lub Szara Reneta

1/4 szklanki wody

1/3 - pół szklanki cukru lub innego słodzidła (może być ksylitol lub erytrytol)

sok wyciśnięty ze jednej cytryny

cynamon

kardamon (opcjonalnie)

2 łyżeczki cukru wanilinowego (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne. Pokroić na ćwiartki, te z kolei na mniejsze kawałki. Pokrojone jabłka umieścić w dużym garnku z grubym dnem. Wlać do niego 1/4 szklanki wody, wycisnąć sok z cytryny i dodać cukier. Wymieszaj wszystko drewnianą łyżką. Na początku ustaw palnik na niską moc, po kilku minutach delikatnie zwiększ, aby jabłka mogły się uprażyć. Często mieszaj, garnka nie przykrywaj przykrywką. Praż około 30 minut, często mieszając. Kontroluj moc palnika, by jabłka cały czas się gotowały, ale nie przypalały. Pod koniec dodaj cynamon lub kardamon, a także cukier wanilinowy. Gorące, uprażone owoce przekładaj od razu do wyparzonych wcześniej słoików i dobrze zakręcaj (zostaw około 1 cm wolnej przestrzeni pod wieczkiem). W ciągu kilku godzin wszystkie powinny się zassać. Pasteryzacja w tym przypadku nie jest potrzebna.

