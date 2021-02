Łakocie, zwane niekiedy hiszpańskimi pączkami, mogą zastąpić te tradycyjne i podbić nasze serca w tłusty czwartek. Mówi się, że zjedzenie tego dnia przynajmniej jednego pączka wróży pomyślność - z pewnością churros też się liczą!

Zdjęcie Wyglądają niebanalnie, smakują rewelacyjnie /123RF/PICSEL

Składniki 3 całe jajka

1/3 kostki masła lub margaryny do pieczenia

1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka mleka + 5 łyżek mleka do przygotowania sosu

2 łyżki cukru (może być trzcinowy) + 4 łyżki cukru do zrobienia posypki

1-2 łyżki cynamonu (do posypki)

1 łyżka cukru waniliowego

szczypta soli

olej do smażenia

50 g gorzkiej czekolady

szczypta chilli (opcjonalnie)

W garnku zagotowujemy mleko z masłem, cukrem waniliowym, dwiema łyżkami cukru, szczyptą soli i dwiema łyżkami wody, mieszamy. Gdy masa zacznie wrzeć zmniejszamy ogień do minimum, dodajemy mąkę i mieszamy, aż do otrzymania jednolitej, sprężystej masy w formie kulki. Zdejmujemy ją z ognia i zostawiamy do przestudzenia.



Białka jajek ubijamy na sztywną pianę i dodajemy do przestudzonej masy, następnie dodajemy też żółtka i łączymy wszystko dokładnie.



Na głębokiej patelni rozgrzewamy olej. Ciasto partiami umieszczamy w szprycy i wyciskamy na gorący tłuszcz. Paski, które będziemy wyciskać nie powinny być dłuższe niż 8 cm. Smażymy nasze churros ostrożnie obracając, aż nabiorą złocistego koloru (wystarczy ok. 2 min. smażenia), na ręcznikach papierowych delikatnie odciskamy nadmiar tłuszczu. Posypujemy ciasteczka mieszanką cukru i cynamonu



Sos czekoladowy, z którym tradycyjnie podaje się churros:



Kawałki gorzkiej czekolady umieszczamy w rondelku, zalewamy pięcioma łyżkami mleka, doprawiamy chilli i podgrzewamy cały czas mieszając, aż czekolada rozpuści się i połączy z mlekiem tworząc gładki sos.