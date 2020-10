Ciasto cytrynowe

Lekkie, radośnie wyglądające ciasto, w którym słodycz i orzeźwienie znakomicie się równoważą. Co ważne, jest wyjątkowo nieskomplikowane w przygotowaniu.

Składniki 2 szklanki mąki pszennej

2 cytryny

3 białka jajek

3/4 szklanki cukru

1/2 szklanki oliwy lub oleju roślinnego

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej

Białka ubijamy w misce na sztywno, stopniowo dosypujemy cukier.

Cytryny myjemy, z jednej wyciskamy sok, ścieramy ich skórkę, najlepiej na małych oczkach tarki.

Do ubitej białkowej piany dodajemy startą skórkę z dwóch cytryn oraz pół szklanki wyciśniętego cytrynowego soku oraz pół szklanki oleju (lub oliwy), łączymy wszystko razem. Do składników dodajemy przesianą mąkę wraz z sodą oczyszczoną i proszkiem do pieczenia.

Ciasto umieszczamy w keksówce wyłożonej papierem do pieczenia (w przypadku braku papieru można formę natłuścić, np. masłem i obsypać bułką tartą). Pieczemy 50-55 minut w temp. 180 stopni.