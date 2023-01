Co na obiad w tym tygodniu? 7 przepisów dla całej rodziny

Spis treści: 01 Co na obiad - gulasz z jabłkami

02 Co na obiad - zapiekanka ziemniaczana Ewy Wachowicz

03 Co na obiad - proste placuszki z kalafiora

04 Co na obiad - chuda carbonara

05 Co na obiad - łosoś zapiekany w cieście francuskim

06 Co na obiad - zupa z soczewicą

07 Co na obiad - schabowy po góralsku

Co na obiad - gulasz z jabłkami

Marzy ci się coś szybkiego i rozgrzewającego? Ten gulasz cię zachwyci.

Zdjęcie Gulasz / 123RF/PICSEL

Składniki 750 g łopatki wieprzowej

1 opakowanie przyprawy do gulaszu

2 łyżki musztardy

2 łyżki mąki

1 cebula

¾ bulionu warzywnego

2 listki laurowe

po kilka ziarenek ziela angielskiego i czarnego pieprzu

15 g świeżego imbiru

2 jabłka

2 łyżki ciemnego sosu sojowego

olej do smażenia

sól

pieprz

Sposób przygotowania:



Mięso umyj, osusz, pokrój w kostkę. Do miski wsyp przyprawę do gulaszu dodaj musztardę, wymieszaj. Włóż mięso, dokładnie wymieszaj. Wstaw do lodówki na kilka godzin lub całą noc.



Do garnka wlej bulion, dodaj listki laurowe, ziarenka ziela angielskiego oraz pieprzu, podgrzej. Cebulę obierz z łupin, drobno posiekaj. Imbir obierz ze skórki (najlepiej zrobić to łyżeczką do herbaty), pokrój w plasterki. Mięso oprósz mąką. Na patelni rozgrzej 2-3 łyżki oleju, wrzuć cebulę, mieszając zeszklij. Przełóż do garnka z bulionem. Na tej samej patelni rozgrzej 3-4 łyżki oleju, wrzuć mięso, obsmaż na rumiano z każdej strony. Przełóż do garnka z bulionem, dodaj plastry imbiru. Gotuj na średnim ogniu ok. 40 min aż mięso zmięknie.



W międzyczasie jabłka umyj, usuń gniazda nasienne, pokrój w plastry. Dodaj do garnka z gulaszem ok. 5 min przed końcem gotowania. Wlej sos sojowy. Dopraw do smaku pieprzem i ewentualnie solą.





Co na obiad - zapiekanka ziemniaczana Ewy Wachowicz

Bardzo prostym, a jednocześnie smacznym daniem jest zapiekanka z cienko pokrojonych ziemniaków, którą zalewa się mlekiem i śmietaną. Funkcjonuje ona pod nazwą gratin i może stanowić samodzielną potrawę jak i dodatek do dania głównego. Z sosem grzybowym albo gulaszem komponuje się znakomicie.

Zdjęcie Zapiekanka / 123RF/PICSEL

Składniki 1½ kg ziemniaków

2 łyżeczki masła

sól

300 ml śmietanki 30%

250 ml mleka

2 ząbki czosnku

2 szczypty gałki muszkatołowej

200 g sera żółtego

Sposób przygotowania:

Formę żaroodporną (26 cm x 26 cm) wysmarować masłem. Śmietankę wymieszać z mlekiem, przecisnąć czosnek, przyprawić gałką muszkatołową. Ziemniaki obrać, umyć i pokroić na cieniutkie plasterki o grubości 1-2 mm (można użyć szatkownicy do ogórków). Ułożyć na dnie formy. Posolić. Wlać nieco śmietanki z mlekiem. Wszystkie czynności powtórzyć, aż do wyczerpania składników. Na samym końcu posolić. Formę przykryć lub owinąć folią aluminiową i wstawić na 1 godzinę do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C.

Po tym czasie wyjąć, odkryć i posypać startym serem. Wstawić na 15 minut do piekarnika, lecz tym razem bez przykrycia (najlepiej włączyć funkcję grillowania).

Co na obiad - proste placuszki z kalafiora

Szybki, zdrowy obiad? Polecamy prosty przepis na kalafiorowe placuszki.

Zdjęcie Placuszki z kalafiora przygotujesz w 20 minut / 123RF/PICSEL

Składniki duży kalafior

2 jajka

ząbek czosnku

pół pęczka kopru

250 g tartej bułki

sól, pieprz

olej do smażenia

Sposób przygotowania:

Kalafior myjemy i gotujemy w osolonej wodzie na półtwardo. Po przestudzeniu rozdrabniamy tłuczkiem do ziemniaków.

Do powstałej masy dodajemy jajka, sól, pieprz i 4 łyżki tartej bułki (lub mąki ziemniaczanej), posiekany koperek i przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Masa powinna być dość zwarta, więc ewentualnie dodajemy więcej bułki.

Na patelni rozgrzewamy olej. Łyżką nakładamy porcje masy, rozpłaszczamy i smażymy z obu stron na złoty kolor. Wyjmujemy na ręczniki papierowe, by się pozbyć nadmiaru tłuszczu.

Co na obiad - chuda carbonara

Skromny groszek jest źródłem 9 mikroelementów i zawiera wyjątkowo dużo tiaminy, witaminy z grupy B, która wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca.

Zdjęcie Chuda carbonara, fot. Jamie Oliver © Jamie Oliver Enterprises Limited 2015 / materiały prasowe

Składniki 200 g świeżo łuskanego lub mrożonego groszku

1 łyżka płatków migdałowych

1 mały ząbek czosnku

½ pęczka (15 g) świeżej bazylii

15 g parmezanu

1 cytryna

150 g razowego spaghetti

1 plasterek wędzonego boczku

oliwa

1 duże jajko

100 g jogurtu naturalnego 0%

Sposób przygotowania

Postaw garnek z osolonym wrzątkiem na palniku (ugotujesz w nim makaron), zanurz w nim sitko z groszkiem na 30 sekund, po czym odłóż je na bok. Leciutko upraż migdały na suchej nieprzywierającej patelni ustawionej na średnim ogniu, po czym drobno zmiksuj w malakserze. W czasie pracy malaksera dorzuć do niego obrany czosnek, szczyptę soli morskiej, listki bazylii oraz drobno starty parmezan i wlej sok z cytryny. Miksuj do połączenia składników, po czym dodaj groszek i zmiksuj go pulsacyjnie, tak aby pozostał grudkowaty.

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. W tym czasie pokrój boczek w cieniutkie paseczki i powoli smaż na patelni z 1 łyżeczką oliwy, ustawionej na ogniu pomiędzy małym a średnim, aż stanie się złocisty i chrupiący, po czym łyżką cedzakową przełóż go na papierowy ręcznik, aby aromatyczny tłuszcz pozostał na patelni. Przełóż na nią ¾ masy groszkowej, żeby się podgrzała.

Co na obiad - łosoś zapiekany w cieście francuskim

Delikatna ryba w pysznym cieście - to się musi udać!

Zdjęcie Łosoś w cieście / 123RF/PICSEL

Składniki 350 g filetu z łososia

1 płat ciasta francuskiego

2 kule sera mozzarella

1/2 szklanki sosu teriyaki

kilka łyżek śmietanki kremówki

2 ząbki czosnku

1/2 pęczka szczypiorku

świeżo mielony czarny pieprz

sól

Sposób przygotowania

Łososia umyj i osusz papierowym ręcznikiem. Przełóż do miseczki, zalej sosem teriyaki i wstaw do lodówki na około 30 minut.



Odsącz mozzarelle z zalewy i pokrój w cienkie plastry. Szczypiorek umyj i posiekaj.



Ciasto francuskie podziel na dwie części. Na jednej połóż połowę sera, na to łososia i część szczypiorku. Oprósz solą i pieprzem. Przykryj resztą mozzarelli i drugim płatem ciasta. Szczelnie zawiń, zlepiając ciasto.



Posmaruj je obficie śmietanką. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni C i piecz przez 20-25 minut.



Podawaj pokrojone w plastry, posypane szczypiorkiem.

Co na obiad - zupa z soczewicą

Połączenie, które zachwyca smakiem.

Zdjęcie Zupa z soczewicy / 123RF/PICSEL

Składniki por

2 marchewki

pietruszka

seler

30 dag dyni

cebula

30 dag czerwonej soczewicy

2 łyżki masła

łyżeczka oleju

4 parówki

kilka łyżek śmietany

sól

pieprz

Sposób przygotowania

Obierz cebulę, marchewkę, seler, pietruszkę. Opłucz i pokrój w kostkę. Pora umyj dokładnie, oddzielając od siebie liście. Pokrój go razem z częścią zieloną.



Podgrzej masło w garnku, wlej nieco oleju, podsmaż warzywa, mieszając.



Do podsmażonych warzyw wlej kilka szklanek wody. Obierz ze skórki dynię, opłucz, pokrój w kostkę, dodaj do zupy. Wsyp kilkakrotnie opłukaną w wodzie soczewicę.



Gotuj zupę jeszcze około 20 minut, aż soczewica będzie miękka. Parówki pokrój w plasterki, lekko podsmaż, dodaj do potrawy. Dopraw solą i pieprzem. Wlej śmietanę.

Co na obiad - schabowy po góralsku

Schabowy po góralsku to bogatsza wersja popularnego kotleta schabowego: z podsmażanymi pieczarkami i oscypkiem, wszystko zapieczone w piecu.



Zdjęcie Schabowy / 123RF/PICSEL

Składniki plastry schabu bez kości (po jednym na osobę),

20 dag pieczarek,

20 dag tartego oscypka,

jajko,

bułka tarta i mąka do panierki,

sól pieprz,

tłuszcz do smażenia

Sposób przygotowania:

Umyte i wysuszone pieczarki trzemy na tarce o grubych oczkach. Smażymy je ok. 10 minut na oleju, dopiero, gdy są usmażone, doprawiamy solą i pieprzem. Zbyt wcześnie posolone pieczarki staną się wodniste.



Rozbity cienko schab solimy, pieprzymy i panierujemy w mące, jajku i bułce tartej. Smażymy na gorącym tłuszczu na jasnozłoty kolor.

Kotlety układamy w brytfance do pieczenia. Na każdy z kotletów kładziemy po dwie łyżki podsmażonych pieczarek, posypujemy obficie tartym oscypkiem. Zapiekamy w piekarniku, aż ser się rozpuści. Podajemy natychmiast po wyjęciu.

Takie kotlety podajemy z ziemniakami i surówką z czerwonej kapusty lub z ogórków i świeżej białej kapusty z koperkiem i z kwaśnym sosem na bazie musztardy, oleju i cytryny.

