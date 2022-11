Dzięki tym trikom, kotlet schabowy będzie obłędnie pyszny. Do panierki dodaj jeden składnik

Ulubionym daniem mięsnym większości Polaków są kotlety — czy to mielone, drobiowe czy schabowe, cieszą się niezmiennie ogromną popularnością w naszym kraju. Zamawiamy je chętnie w restauracjach, ale również często sami przygotowujemy na rodzinny obiad. Wydawać by się mogło, że przyrządzenie tego dania nie wymaga żadnych umiejętności ani specjalnych przepisów. Jak się jednak okazuje, podczas przygotowywania kotletów schabowych warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które sprawią, że mięso będzie jeszcze smaczniejsze, a chrupiąca panierka nie zostanie na patelni.

Z okazji Dnia Kotleta Schabowego, który obchodzimy 7 listopada, przedstawiamy nieco inny sposób na przygotowanie tego tradycyjnego, polskiego dania. Tak przekonasz się, że panierowane mięso może smakować leszcze lepiej.

Zdjęcie Schab na kotlety należy dobrze rozbić a następnie zapanierować / 123RF/PICSEL

Jak zrobić najlepsze kotlety schabowe?

Okazuje się, że sekret dobrze przylegającej do mięsa, smacznej i chrupiącej panierki tkwi w jednym składniku. Najlepsi kucharze radzą bowiem, aby do jajek, w których obtaczamy schab dodać odrobinę... wody gazowanej. Ponadto, aby kotlety były idealne w smaku, należy przygotować je wyłącznie ze schabu. Wbrew wielu opiniom, mięso wcale nie musi być mocno przyprawione - wystarczy jedynie odrobina soli i pieprzu. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Aby mięso zachowało swoją strukturę i było miękkie, istotne będzie dokładne jego rozbicie. Po za tym kluczowa jest również panierka, która otacza schab i sprawia, że kotlety są tak pyszne i chrupiące.

Kolejną rzeczą, bez której się nie obędzie jest dobrej jakości tłuszcz do smażenia. Najlepiej do tego sprawdzi się smalec, który nada kotletom schabowym wyjątkowej delikatności. Żaden olej czy masło nie sprawdzą się w tym przypadku równie doskonale.

Zdjęcie Jeśli dodasz do jajka odrobinę wody gazowanej, panierka będzie dobrze trzymała się mięsa / 123RF/PICSEL

Dodaj odrobinę do panierki. Kotlety będą nieziemsko pyszne

Tradycyjna panierka do kotletów schabowych to jajko, mąka oraz bułka tarta - w których obtacza się mięso w takiej właśnie kolejności. Mało kto wie, jednak po roztrzepaniu jajek warto dodać do nich odrobinę zimnej wody gazowanej. To poprawi jakość panierki, wpłynie na jej chrupkość i sprawi, że będzie idealnie przylegała do schabu.

Spróbuj przygotować kotlety schabowe według tych wskazówek, a już nigdy nie powrócisz do tradycyjnego przepisu.

