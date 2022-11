Idealne kotlety mielone na obiad

Kuchnia Ewa Wachowicz zdradziła nietypowy patent na podanie jajecznicy. Każdy go pokocha Kotlety mielone z ziemniakami, buraczkami lub surówką to jedno z ulubionych dań Polaków. W każdym domu przyrządza się je w zupełnie inny sposób. Przepis można zmieniać i sięgać po ulubione dodatki oraz przyprawy. Dość sporą popularnością cieszą się, chociażby mielone z pieczarkami.

Zazwyczaj oprócz soli i pieprzu dodaje się m.in. majeranek i oregano, ale sporej wyrazistości dodaje kotletom również cebula oraz czosnek, a także musztarda.

Należy jednak uważać na ilość dodawanych do mięsa jajek podczas przygotowywania zarówno tradycyjnych kotletów mielonych, jak i tych w nieco zmodyfikowanej wersji.

Zdjęcie By mielone zawsze wychodziły idealne, najlepiej dodawać jedno jajko na pół kilograma mięsa / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Na jelita działa jak miotełka. To cenne źródło zdrowia na zimę

Ile dodać jajek do mielonych?

Wiele osób robiąc mielone, zastanawia się jaka ilość jajek będzie odpowiednia. To właśnie one odpowiadają za to, że masa się klei, a kotlety dobrze się formują i nie rozwalają na patelni. By mielone zawsze wychodziły idealne, najlepiej dodawać jedno jajko na pół kilograma mięsa.

Reklama

Zobacz także: Przygotowywanie bigosu. Jak go nie zepsuć?

Poza tym do ich smażenia poleca się zamiast oleju smalec. Dzięki niemu będą jeszcze smaczniejsze.

Wbrew pozorom kotlety mielone można również przygotowywać bez jajek. Zamiast nich do masy można dodać mąkę ziemniaczaną lub bułkę tartą.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Bułeczki serowe z ananasem Polsat