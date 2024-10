Pomysł na obiad: placki twarogowe

Co zrobić z białego sera? Możesz na jego bazie przygotować placki twarogowe. To proste w wykonaniu, szybkie danie, a do tego nie nadwyręża domowego budżetu. Do przygotowania dania będą ci potrzebne:



0,5 kg białego sera

2 jaja

¾ szklanki mąki pszennej

cukier waniliowy

masło lub olej roślinny do smażenia

Placki twarogowe 123RF/PICSEL

Wrzuć do miski biały ser i rozkrusz go w dłoniach lub widelcem (w przypadku placków twarogowych nie sprawdza się gotowy, mielony ser). Dodaj jajko, mąkę pszenną i całe opakowanie cukru waniliowego. Wszystkie składniki dobrze wymieszaj, aż powstanie gęste ciasto. Na patelni rozgrzej tłuszcz i zmniejsz ogień. Na gorące masło lub olej nałóż łyżkę ciasta twarogowego. Lekko przyciśnij ciasto łyżką do patelni, by nabrało kształtu płaskiego placka. Smaż bez przewracania, aż spodnia część nabierze złotego koloru (co zajmuje najczęściej około trzech minut), po tym czasie przewróć placek.



Placki twarogowe możesz podawać z jogurtem lub skyrem, ze świeżymi owocami, konfiturą, obsypane cukrem pudrem bądź polane miodem.



„Ewa gotuje”: Domowy ser biały Polsat

Zobacz również: Przepis na sernik z mlekiem w proszku

Co zrobić z białego sera? Pierogi (kluski) leniwe

Jedni nazywają je pierogami, inni kluskami, są i tacy, którzy mówią na nie po prostu "leniwe". Szukasz pomysłu na obiad z twarogu? Rozwiązaniem może być sięgnięcie do babcinej książki kucharskiej po danie, które królowało na polskich stołach od dawien dawna. Jeśli nie masz jej pod ręką, skorzystaj z naszej listy składników:

0,5 kg twarogu

0,5 szklanki mąki pszennej

0,5 płaskiej łyżeczki soli

2 jaja

Twaróg to kluczowy składnik klusek leniwych 123RF/PICSEL

Na początek rozgnieć biały ser, tak by nie było w nim grudek. Możesz to zrobić praską lub tłuczkiem do ziemniaków, zemleć w maszynce do mięsa bądź rozgnieść go widelcem. Podobnie, jak w poprzednim przepisie, do przygotowania tego dania nie nadaje się gotowy twaróg mielony. Dodaj mąkę, sól i jaja. Wszystko razem zagnieć, by stworzyło zwarte ciasto. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz dodać trochę mąki, ale uważaj, by nie przesadzić, bo kluski serowe staną się twarde. Stolnicę oprósz mąką, wyjmij ciasto z miski, przez chwilę wyrabiaj, by składniki dobrze się połączyły. Podziel ciasto na dwie części. Uformuj wałek, a następnie potnij go w skośne kawałki (tak jak kopytka).

W garnku zagotuj wodę z dodatkiem soli, na wrzątek wrzucaj kluski serowe. Gdy pierogi leniwe wypłyną, gotuj je jeszcze przez kilkanaście sekund, po czym wyjmij z wody i odcedź.



Tradycyjnie w wielu regionach Polski kluski leniwe podaje się ze zrumienioną na maśle bułką tartą i cukrem. Można oprószyć je też cukrem pudrem. Alternatywą może być sos waniliowy bądź beszamel.



Zobacz również: Przepis na sos beszamelowy

Zapiekanka z warzywami i białym serem

Zapiekanka najczęściej kojarzy nam się z żółtym serem, tymczasem twaróg także świetnie sprawdzi się w połączeniu z zapieczonymi jarzynami. Oto lista składników do zapiekanki z warzywami i białym serem:



1 marchew

1 brokuł

1 papryka

5-6 łyżek wody

1 cebula

1 jajo

250 gramów białego sera

ulubione zioła

sól i pieprz do smaku

olej do smażenia

Zapiekanka warzywna z twarogu liudmilachernetska 123RF/PICSEL

Marchew obierz i pokrój w plastry, paprykę pokrój w paski, brokuła podziel na różyczki. Na patelni rozgrzej olej, dodaj warzywa i wodę. Duś pod przykryciem przez około 8 minut, by warzywa nieco zmiękły, a woda odparowała. Pod koniec duszenia dodaj ulubione zioła. Obierz i pokrój cebulę w kostkę. W misce połącz biały ser, jajko i cebulę. Serową masę połącz z warzywami i dopraw do smaku. Naczynie żaroodporne posmaruj tłuszczem i wyłóż serowo-warzywną masę. Rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza, włóż naczynie i piecz zapiekankę przez około 20-30 minut.

Smacznego!