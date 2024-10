Jest pełna białka i zdrowych tłuszczów. Smakowitą pastę do kanapek zrobisz w kilka minut

Kanapki z żółtym serem, szynką i pomidorem to popularny wybór na śniadanie, ale powtarzanie tego samego zestawu każdego dnia może prowadzić do kulinarnego znużenia. Jeśli chcemy urozmaicić swoje poranki i jednocześnie zadbać o zdrowie, warto wypróbować prosty i smaczny przepis na pastę z tuńczyka i twarogu. To ekspresowe smarowidło nie tylko doskonale smakuje, ale dostarcza także cennych składników odżywczych.