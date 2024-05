Co zrobić z końcówek szparagów? Dania z resztek smakują wybornie

Szparagi to jedno z najpyszniejszych i najbardziej wyczekiwanych warzyw sezonowych. Ich unikalny smak sprawia, że są doskonałym dodatkiem do wielu potraw, niejednokrotnie to właśnie one grają pierwsze skrzypce w posiłkach. Biorąc je na kulinarny warsztat, nie warto marnować końcówek szparagów. Mimo że zwykle je odcinamy, nadal nadają się do kreatywnego wykorzystania. Nie spisuj na straty ani kawałka tego wyśmienitego warzywa.