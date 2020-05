Parówki w cieście kukurydzianym, czyli przekąski zwane też corn dogami zasmakują zwłaszcza tym trochę mniejszym biesiadnikom. Są nieskomplikowane i szybkie w przygotowaniu.

Zdjęcie Szybka i smakowita przegryzka /123RF/PICSEL

Składniki 1-2 opakowania parówek (najlepsze będą serowe)

1/2 szklanki mleka

1/2 szklanki mąki kukurydzianej

1/2 szklanki mąki pszennej

1 jajko

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia lub sody

1 łyżka musztardy

olej do smażenia

po szczypcie soli, pieprzu, cukru

1. Obie mąki, mleko, jajko, musztardę, proszek do pieczenia i przyprawy łączymy ze sobą w wysokim naczyniu, aż powstanie jednorodna, dość gęsta masa.



2. Parówki ostrożnie nabijamy na patyczki do szaszłyków.



3. Na patelni rozgrzewamy olej. Zanurzamy parówki w powstałym cieście i smażymy na rozgrzanym tłuszczu aż do przyrumienienia (ciasto powinno przybrać złoty kolor). W razie potrzeby uzupełniamy ubytki oleju.