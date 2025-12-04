Spis treści: Z czego można zrobić błyskawiczny deser? Co można zrobić z czerstwego pieczywa maślanego? Aromatyczne cynamonki z chleba lub bułek. Katarzyna Bosacka zdradziła przepis

Z czego można zrobić błyskawiczny deser?

Okres jesienno-zimowy to czas pieczenia ciast i ciasteczek z wykorzystaniem korzennych przypraw. Jednym z najbardziej lubianych rarytasów są cynamonki - drożdżowe bułeczki z dodatkiem masła i aromatycznej przyprawy. Robi się je bardzo prosto jednak należy poświęcić nieco czasu, aby ciasto dobrze wyrosło, a cynamonki były pulchne i miękkie.

Bywają jednak sytuacje, że potrzebujemy deseru "na już". W takich chwilach świetnie sprawdzi się przepis na cynamonki z czerstwego pieczywa. Zrobisz je w mgnieniu oka.

Co można zrobić z czerstwego pieczywa maślanego?

Jeśli masz w swojej kuchni niezbyt świeże pieczywo maślane lub ciasto drożdżowe, którego chcesz się pozbyć, ale nie wyrzucać - możesz wykorzystać go na kilka sposobów. Świetnym patentem będzie np. upieczenie go na patelni i posmarowanie dżemem. Można także zapiec go w tosterze i podać z owocami lub… dodać do niego cynamon, mleko, masło, a następnie upiec w piekarniku. Tak stworzysz genialny deser w dosłownie kilka chwil.

Aromatyczne cynamonki z chleba lub bułek. Katarzyna Bosacka zdradziła przepis

Katarzyna Bosacka wciąż zaskakuje w mediach społecznościowych. Przedstawia internautom ciekawostki na temat produktów spożywczych, serwuje wartościowe porady żywieniowe i przemyca sposoby na proste, a zarazem smaczne przekąski. Przepis na cynamonki z pieczywa jakim ostatnio się podzieliła, spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Wielu internautów nie miało pojęcia, że można w ten sposób wykorzystać niezbyt świeże już bułki. Jak zatem zrobić ten błyskawiczny deser?

Czerstwą bułkę maślaną należy pokroić na mniejsze kawałki, a następnie polać ją mlekiem (wcześniej można je podgrzać) i posypać cynamonem (ilość według uznania). Bosacka poleca również dodać ulubione sezonowe owoce - np. śliwki lub jabłka. Wierzch można posypać cukrem lub polać miodem, warto też dodać odrobinę masła. Tak przygotowane cynamonki wystarczy wstawić na kilka minut do piekarnika i… to wszystko! Pyszny, aromatyczny deser jest gotowy do podania. Smacznego!

