Czy warto kupić rybę szybciej i ją zamrozić?

Świąteczne przygotowania zaczynają się już na zakupach, dlatego coraz więcej osób decyduje się na mrożone ryby - to pewne źródło, stała jakość, długa trwałość i możliwość kupienia ich na spokojnie, zanim grudniowy szał naprawdę ruszy, a kolejki w sklepach zaczną ciągnąć się na całą długość sklepu.

Faktycznie, jest to praktyczne rozwiązanie, szczególnie gdy zależy nam na dobrej cenie i uniknięciu tłumów. Jednocześnie mrożenie, choć bezpieczne i wygodne, niesie ryzyko utraty smaku czy przesuszenia mięsa, jeśli ryba zostanie rozmrożona zbyt szybko, w zbyt wysokiej temperaturze albo pozostawiona bez osłony. Aby tego wszystkiego uniknąć, warto kupować produkty jednorazowo mrożone, najlepiej w szczelnych opakowaniach, oraz zadbać o właściwy proces rozmrażania - bo to właśnie on w największym stopniu decyduje o końcowym efekcie na wigilijnym stole. A nikt nie chce wpadki przy jednej z najważniejszych świątecznych potraw.

O tym musisz pamiętać rozmrażając ryby

Podstawą idealnie rozmrożonej ryby jest czas i kontrola temperatury. Najlepiej wyjąć ją z zamrażarki na 12-24 godziny przed przygotowaniem i zostawić w lodówce, w temperaturze około 4°C. To najbezpieczniejsza metoda, która pozwala zachować naturalną wilgotność i strukturę mięsa. Ryba powinna rozmrażać się w oryginalnym opakowaniu lub - jeśli jest już otwarte - szczelnie zawinięta i ułożona na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym, który wchłonie nadmiar wody.

Absolutnie nie należy rozmrażać jej w temperaturze pokojowej, w ciepłej wodzie ani pod strumieniem gorącej wody, bo prowadzi to do szybkiej utraty soków i pojawienia się nieprzyjemnej, watowatej tekstury. Można natomiast użyć kąpieli wodnej, ale tylko w zimnej wodzie, zmienianej co 20-30 minut, jeśli naprawdę zależy nam na czasie.

Przed przygotowaniem warto delikatnie osuszyć rybę ręcznikiem papierowym, posolić i odstawić na kilka minut - wtedy zachowa zwartą formę podczas smażenia, pieczenia lub gotowania. Stosując te zasady, masz pewność, że nawet mrożona ryba zachowa pełnię smaku i podbije serca zaproszonych gości i rodziny podczas wspólnego spotkania przy stole.

