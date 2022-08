Spis treści: 01 Jak zrobić jedzenie do słoików?

02 Jakie jedzenie można zrobić w słoikach?

03 Jedzenie do słoika dla kierowcy – przepisy

04 Jedzenie do słoika dla studenta – przepisy

05 Jedzenie do słoika na wyjazd – przepisy

06 Jedzenie do słoików na zimę – przepisy

Jak zrobić jedzenie do słoików?

Jedzenie w słoikach to dobry sposób na domowe i dania dla zapracowanych. W słoikach można przechowywać niemal wszystko - sałatki, surówki, kiszonki, ale także całe obiady. Najbardziej praktyczne są szybkie i proste dania jednogarnkowe, które można po prostu podgrzać i zjeść.

O czym należy pamiętać, przygotowując jedzenie do słoików? Przede wszystkim do słoika najlepiej wkładać jeszcze gorące danie. Z kolei naczynia powinny być dokładnie umyte i wygotowane w celu pozbycia się wszelkich bakterii i grzybów, które mogą przyczynić się do zepsucia potrawy, a także - co gorsza - do zatrucia pokarmowego.

Reklama

Jakie jedzenie można zrobić w słoikach?

Zdjęcie Zrobienie mięsa w słoiku zajmie ci niewiele czasu / 123RF/PICSEL

Przykładem jedzenia w słoikach mogą być różnego rodzaju pulpety w sosie, gulasze, kotlety, gołąbki, leczo oraz sałatki. Jako danie w słoiku świetnie sprawdzą się również zupy oraz warzywne posiłki, a także potrawy dla miłośników pikantnych smaków.

Niektóre z nich nadają się do spożycia samodzielnie, inne doskonale współgrają z ryżem, kaszą, ziemniakami lub pieczywem. Wszystkie się jednak dość proste i ich przygotowanie nie zajmuje dużo czasu.

Jedzenie do słoika dla kierowcy – przepisy

Jedną z grup zawodowych, która chętnie korzysta z jedzenia w słoikach, są kierowcy. Pracę w trasie cechują pewne ograniczenia. Dotyczy to również zdrowych i pełnowartościowych dań. Domowe jedzenie w słoikach rozwiązuje ten problem. Wystarczy tylko zabrać w trasę małą kuchenkę gazową, garnek oraz dodatki, które przygotowuje się na świeżo: ryż, makaron i kasze.

Pulpety w sosie pomidorowym to jeden z pomysłów na jedzenie do słoika dla kierowcy. Jak je przygotować?

Składniki na pulpety do słoika:

0,5 kg mięsa mielonego wieprzowego,

pół cebuli,

1 sucha kajzerka,

1 jajko,

oliwa do smażenia,

500 g przecieru pomidorowego,

sól, pieprz i inne przyprawy do mięsa.

Przygotowanie pulpetów do słoika:

Wymieszać mięso z jajkiem, namoczoną bułką i pokrojoną w drobną kostkę cebulą. Posolić i przyprawić do smaku. Pulpety uformować, a następnie podsmażyć na oliwie. Kiedy mięso się zarumieni, należy je przełożyć do garnka i zalać przecierem pomidorowym. Dodać liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, a także kilka kropel cytryny. Całość dusić pod przykryciem około 30 minut. Gorące danie przełożyć do słoików. Następnie zawekować. Tak przygotowane pulpety w sosie pomidorowym mogą być przetrzymywane w chłodnym i ciemnym miejscu przez kilka tygodni.

Jedzenie do słoika dla studenta – przepisy

Dania do słoików dla studenta cieszą się sporą popularnością. Na stancjach, w akademikach czy internatach często nie ma warunków do gotowania, a ponadto studentom najczęściej brakuje czasu, by przygotować wartościowy posiłek.

Gulasz pełen mięsa i warzyw to świetny pomysł na obiad do słoika dla studenta. Można przygotować go na kilka sposobów. Prosty i sprawdzony przepis prezentujemy poniżej.

Składniki na gulasz do słoika:

500 g łopatki wieprzowej,

1 cebula,

1 marchewka,

2 papryki czerwone,

120 g pieczarek,

1 ząbek czosnku,

2 łyżki oleju rzepakowego,

1 łyżka koncentratu pomidorowego.

Przygotowanie gulaszu do słoika:

Mięso pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do miski. Doprawić mięso za pomocą przypraw (sól, pieprz, przyprawa do mięs), dodać sprasowany czosnek i wymieszać. Odstawić mięso do zamarynowania na całą noc. Olej rozgrzać na patelni. Obsmażyć mięso z każdej strony przez 10-15 minut. Na drugiej patelni dodać obraną i pokrojoną na małe kawałki cebulę, a następnie dodać obraną i pokrojoną w półplasterki marchewkę. Całość wymieszać i podsmażać przez 10 minut. Patelni nie przykrywać pokrywką. Po tym czasie dodać oczyszczoną i pokrojoną na mniejsze kawałki paprykę. Warzywa wymieszać i smażyć przez następne 10 minut. Warzywa z patelni i podsmażone mięso przełożyć do głębokiego garnka. Wlać dwie szklanki domowego bulionu warzywnego lub mięsnego. Wymieszać dokładnie i gotować przez 20 minut na małej mocy palnika bez przykrywki. Na koniec dodać do gulaszu koncentrat pomidorowy. Można też lekko zagęścić gulasz przez dodanie do niego skrobi ziemniaczanej. Gorący gulasz włożyć do słoików i odwrócić do góry dnem aż do ostygnięcia.

Zdjęcie W słoikach z powodzeniem możemy zamknąć różne rodzaje mięsa i warzyw / 123RF/PICSEL

Jedzenie do słoika na wyjazd – przepisy

Ze względu na inflację oraz trudną sytuację gospodarczą, wielu rodaków szuka sposobu na niskobudżetowy wyjazd. Tak, jak ponad 20 lat temu, przygotowanie dań do słoików to świetny sposób na tańsze wakacje.

Gołąbki w słoiku to standard w sklepach spożywczych. Bardzo często można dostać gotowe gołąbki, które wymagają jedynie podgrzania. Nie da się jednak ukryć, że gotowe dania sklepowe często wzbogacone są dużą ilością wzmacniaczy smaku, konserwantów i chemii. Można jednak przygotować gołąbki do słoika samodzielnie. To gotowe obiady nawet na kilka dni.

Składniki na gołąbki w słoiku:

700 g mielonej łopatki wieprzowej,

100 g ryżu,

2 cebule,

1 mała główka kapusty,

1,5 l bulionu lub rosołu,

600 g przecieru pomidorowego,

1 łyżka mąki,

przyprawy: pieprz, sól, oregano, tymianek,

Przygotowanie gołąbków w słoiku:

Mięso włożyć do większej miski. Ryż ugotować, ostudzić i dodać do mięsa. Cebulę obrać, zetrzeć na tarce, dodać do mięsa z ryżem. Doprawić solą (około pół łyżeczki), pieprzem (1/4 łyżeczki). Wszystko wymieszać i dobrze wyrobić dłonią. Uformować niewielkie podłużne kotlety. Wyciąć głąb ze środka kapusty, następnie włożyć ją do dużego garnka z wrzątkiem (wyciętą stroną do dołu), gotować przez około 10 minut na małym ogniu. Przewrócić kapustę na drugą stronę i gotować przez ok. 5 minut. Wyjąć kapustę z wrzątku i po przestudzeniu rozebrać ją z liści, odciąć delikatnie zgrubienia z każdego liścia, następnie nakładać przygotowane porcje mięsa. Zawijać jak krokiety (najpierw założyć liść na mięso z jednej strony, później złożyć boki do środka, następnie zwinąć jak najciaśniej do końca pozostałą część liścia). Dno dużego i najlepiej szerokiego garnka wyłożyć kilkoma liśćmi kapusty. Na wierzchu ułożyć gołąbki łączeniem do dołu. Zagotować bulion w innym garnku i zalać nim gołąbki. Postawić na gazie, przykryć i gotować przez około 45-60 minut aż kapusta będzie miękka. W czasie gotowania nie mieszać gołąbków, ewentualnie delikatnie potrząsnąć garnkiem. Wywar z gołąbków przelać do innego garnka. Dodać przecier pomidorowy oraz mąkę rozmieszaną wcześniej z kilkoma łyżkami zimnej wody. Zagotować, doprawić solą, pieprzem, suszonym oregano, tymiankiem i papryką. Gotować przez 10 minut bez przykrycia. Całość przelać do garnka z gołąbkami i gotować przez kilka minut na małym ogniu, od czasu do czasu potrząsnąć garnkiem, aby sos równomiernie się rozprowadził. Gołąbki z sosem umieścić w słoikach, które należy zostawić w gotującej się wodzie na około 20 minut. Po tym czasie słoiki można wyjąć i pozostawić do wystygnięcia odstawione do góry nogami.

Jedzenie do słoików na zimę – przepisy

Leczo to węgierski specjał, który zajadamy się przede wszystkim latem. Zrobienie tego dnia w słoikach na zimę umożliwi nam zamknięcie ulubionych smaków na dłużej i rozwiąże problem przy braku pomysłu na obiad w chłodne dni. Jak przygotować leczo do słoików na zimę? Oto prosty i szybki przepis.

Leczo do słoika - składniki:

2 kg papryki,

1 kg cebuli,

1 kg cukinii,

1,5 kg pomidorów,

olej,

papryka w proszku,

pieprz i sól.

Leczo do słoika - przygotowanie:

Paprykę umyć i usunąć gniazda nasienne. Pokroić cebulę, cukinię, pomidory i paprykę. Warzywa krótko podsmażyć na patelni. Następnie dusić przez 5 minut, doprawiając, solą, pieprzem i sproszkowaną papryką. Gorącą masę przełożyć do słoików, pozostawiając 2-3 cm wolnej przestrzeni od góry. Na wierzch każdego słoika wlać łyżkę oleju. Pasteryzować przez 20 minut w temperaturze 100 st. Celsjusza.

Instagram Post

Zobacz też: Zrób tak, jak gospodynie. Zapomnisz o tłustych plackach ziemniaczanych