Główną rolę odgrywa tu zakwas, który determinuje właściwości dania. Żurek przyrządzany jest na zakwasie żytnim , co sprawia, że zyskuje ciemniejszy kolor i bardziej wyrazisty, ostrzejszy smak. Z kolei do barszczu białego używa się zakwasu z mąki pszennej razowej . Cechuje się łagodniejszym smakiem i jaśniejszą barwą.

Dodatki do barszczu i żurku

Receptura każdego kucharza może wyglądać nieco inaczej. Często tak bywa, kiedy przepis na daną potrawę to wypadkowa regionu, wielopokoleniowych tradycji czy indywidualnej inwencji szefa kuchni. Zmieniają się dodatki, jednak zazwyczaj to żurek jest przyrządzany z solidną porcją mięsa, w tym kiełbasy. Z kolei w barszczu białym znajdziemy więcej warzyw zaliczanych do włoszczyzny.