Chcesz, żeby twoja wielkanocna babka nie tylko wyśmienicie smakowała, ale i pięknie wyglądała? Jeśli tak, to koniecznie skorzystaj z przepisu twórcy internetowego Michała Korkosza, znanego szczerzej jako "Rozkoszny".

Mężczyzna specjalizuje się w przepisach kuchni wegetariańskiej, ale doskonale radzi sobie również z różnego rodzaju wypiekami, co najlepiej widać na jego kanale na YouTube.

"Rozkoszny" podzielił się ze swoimi widzami przepisem na babkę wielkanocną z kruszonką, choć on sam nazywa ją "drożdżową babką wielkamocną z maślaną kruszonką", bo - jak mówi Michał - "Baba wielka i mocna, bo nic tak dobrze nie robi babie drożdżowej, jak cała porcja masła, a w zasadzie kruszonkowa, maślana korona, która będzie lepiła się do śnieżnobiałego lukru".

Babka wielkanocna z kruszonką - składniki

Ciasto drożdżowe

2 ⅓ szklanki (300 g) mąki pszennej chlebowej (typ 650)

¼ szklanki (50 g) cukru

1 opakowanie (7 g) drożdży suchych

⅛ łyżeczki soli morskiej drobnoziarnistej

⅓ szklanki (80 ml) mleka

2 duże jajka “zerówki"

150 g masła, z lodówki

Maślana kruszonka

50 g masła,

50 g cukru (w tym cukier waniliowy)

100 g mąki

Lukier

150 g cukru pudru

4 - 5 łyżek soku z cytryny

Babka wielkanocna z kruszonką - przepis

Do miksera wsypujemy mąkę, cukier, suche drożdże i sól, uruchamiamy urządzenie i wszystko dokładnie łączymy. Dodajemy mleko, dwa jaja i nadal miksujemy do utrzymania gładkiej masy. Ten proces zajmuje ok. pięciu minut.

Zimne masło ubijamy wałkiem, żeby zrobiło się plastyczne. Masło rwiemy na mniejsze kawałki i dodajemy stopniowo do ciasta w pracującym mikserze. Całość wyrabiamy, aż ciasto wchłonie masło. Tak przygotowane ciasto przekładamy do naoliwionej miski, przykrywamy folią spożywczą i odkładamy na całą noc do lodówki.

Następnego dnia ciasto wyjmujemy z lodówki i odkładamy na 30 minut, a następnie krótko wyrabiamy. Formę na babkę smarujemy masłem i oprószamy mąką. Ciasto aplikujemy do foremki, przykrywamy np. czystą ściereczką i odstawiamy na godzinę.

Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C. i ustawiamy grzanie góra-dół. Babkę wkładamy do piekarnika i pieczemy przez 25 minut. Po wyjęciu jej z piekarnika należy odłożyć babkę na 10 min do ostygnięcia.

Po tym czasie wyjmujemy babkę z formy i odkładamy do całkowitego wystygnięcia.

Zimne masło rozcieramy z cukrem i dodajemy mąkę. Wszystko dokładnie łączymy i wyrabiamy kulkę. Wkładamy ją do lodówki na 30 minut lub do zamrażalnika na 10 minut. Wyjmujemy kulkę z lodówki i rozkruszamy ją na papierze do pieczenia na duże okruchy. Wkładamy okruchy do piekarnika i pieczemy w 180 st. C. przez 10-15 minut aż do zarumienienia. Wyjmujemy kruszonkę z piekarnika i odstawiamy do wystudzenia.

Czas na przygotowanie lukru. Sok z cytryny podgrzewamy w garnuszku, a następnie dolewamy go stopniowo do cukru pudru. Jeśli lukier wyjdzie zbyt gęsty, wówczas dodajemy więcej soku z cytryny. Jeśli za rzadki - więcej cukru pudru.

Babkę polewamy lukrem i od razu posypujemy kruszonką. Gotowe!