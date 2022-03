Czym charakteryzuje się kuchnia ukraińska?

Kuchnia ukraińska to połączenie wielu innych kultur. W potrawach można znaleźć zarówno smaki pochodzące z kuchni polskiej, tatarskiej, żydowskiej, jak i litewskiej i rumuńskiej.

Charakterystyczne są m.in. dania tłuste, mączne, pełne pieczywa oraz kasz. Istotną rolę odgrywają także ryby i mięso zwłaszcza wieprzowina, wołowina, baranina oraz drób. Kuchnia ukraińska charakteryzuje się zróżnicowaniem regionalnym.

Klasycznym daniem w Ukrainie jest przede wszystkim barszcz ukraiński i solanka ukraińska, ale do najpopularniejszych potraw należą także m.in. tradycyjne pierogi warenyki, syrnyky, czyli racuszki serowe z rodzynkami oraz deruny.

Jak przygotować ukraińskie deruny?

Deruny to ukraińskie placki ziemniaczane. By je przygotować, potrzeba takich samych składników jak w przypadku polskiej wersji tego dania.

Składniki 1 kg obranych ziemniaków

1 duża cebula

3 łyżki mąki pszennej

1 jajko

sól

pieprz

olej do smażenia

By przygotować deruny, najpierw należy na tarce o małych oczkach zetrzeć wcześniej obrane ziemniaki. Po odsączeniu wody dodajemy do nich startą cebulę, jajko oraz mąkę. Całość dokładnie mieszamy i doprawiamy solą oraz pieprzem. Placki smażymy na rozgrzanym oleju do uzyskania złotego koloru.

W Polsce placki ziemniaczane są podawane z kleksem kwaśnej śmietany, natomiast w Ukrainie dość często usmażone deruny smaruje się śmietaną i twarogiem, układa warstwami w glinianym garnku i zapieka w rozgrzanym do 200°C piekarniku przez 15-20 minut. Ser można również zastąpić grzybami duszonymi w śmietanie.

