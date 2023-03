Spis treści: 01 Jak wygląda baletnica?

02 Dieta baletnicy - kolejna wersja półgłodówki

03 Efekty diety baletnicy - 12 kilogramów w 10 dni!

04 Zasady diety baletnicy

05 Skutki diety baletnicy

06 Jak uniknąć efektu jo-jo?

Jak wygląda baletnica?

Najczęściej kojarzymy ją z młodą, filigranową nastolatką. Jaką cenę płacą za swoją nienaganną figurę zawodowe baletnice? Jednym słowem, koszmarną! Wiele z nich cierpi na zaburzenia odżywiania, nierzadko mają niedowagę i niedobory składników odżywczych. W świecie, który tańczy pomiędzy przerażającymi skrajnościami - balansując pomiędzy otyłością i obsesyjnym sprawdzaniem kaloryczności każdego produktu - nietrudno o zaburzenie zdrowej relacji z jedzeniem.

Bo jak nazwać obsesyjne głodzenie się czy chorobliwe przejadanie i zmuszanie do torsji? I bulimia, i anoreksja zbierają żniwo nie tylko wśród osób, które zawodowo tańczą, ale wszystkich, które występują publicznie. Wszak piosenkarki i aktorki też potrafią, w imię najwyższego dobra, jakim jest - w opinii wielu - ekstremalnie szczupłe ciało, robić sobie krzywdę. Potrafią to robić również osoby, które nigdy nie występowały na żadnej scenie.

Dieta baletnicy - kolejna wersja półgłodówki

Diety radykalnie ubogokaloryczne mają na celu szybkie uruchomienie metabolizmu endogennego. Skoro jadłospis jest okrojony do granic możliwości, trzeba zabrać się za trawienie zapasów zgromadzonych w tkance tłuszczowej. O ile one tam są, wszak nie brak pomysłów na wdrażanie w życie wyniszczających modeli żywieniowych również wśród osób, które nie mają ani nadwagi, ani otyłości, ani wystarczająco dużo tkanki tłuszczowej.

Efekty diety baletnicy - 12 kilogramów w 10 dni!

Zdjęcie Dieta baletnicy może doprowadzić do niedoborów ważnych dla zdrowia składników odżywczych / 123RF/PICSEL

Jak podają osoby, które przeszły dietę baletnicy, w ciągu 10 dni można stracić od 5 do aż 12 kilogramów. Tak drastyczna redukcja masy ciała (w bardzo krótkim czasie) to gwarantowane spowolnienie procesów metabolicznych i czyhający tuż za rogiem efekt jo-jo. W trakcie głodówki organizm przechodzi w tryb awaryjny - po pierwsze, zaczyna trawić tkankę tłuszczową, po drugie, wycisza niektóre funkcje życiowe, z naciskiem na metaboliczne.

Za optymalną dla zdrowia redukcję masy ciała przyjmuje się taką, która nie przekracza 1 kilograma na tydzień, nie na dobę. 12 kilogramów w 10 dni to skok na główkę, do lodowatej wody, z bardzo wysokiego klifu. Ekstremalnie ubogoenergetyczna dieta baletnicy daje szybki, ale nietrwały, spadek masy ciała. Organizm w trybie awaryjnym pozbywa się również zapasów wody, a wyciszony przewód pokarmowy nie będzie w stanie skutecznie metabolizować rozsądnych racji pokarmowych, do których należy wrócić w pierwszym dniu po zakończeniu półgłodówki.

Choć trwa zaledwie 10 dni, dieta baletnicy może doprowadzić do niedoborów ważnych dla zdrowia składników odżywczych, a także skutecznie zaburzyć pracę licznych organów i narządów. Warto gruntownie przemyśleć, czy krótkotrwały efekt "wow" jest wart czyhających komplikacji zdrowotnych.

Zdjęcie Dieta / 123RF/PICSEL

Zasady diety baletnicy

Naczelną zasadą diety baletnicy jest trzymanie się ustalonego, skromnego jadłospisu, na który składa się przede wszystkim woda, niesłodzona kawa i restrykcyjnie wyznaczone produkty przypisane do konkretnych dni diety. Jest wśród nich chudy nabiał, chude mięso, zielone warzywa, pomidory i ziemniaki.

Ta dieta jest bardzo trudnym wyzwaniem, które może zostawać trwałe ślady, i nie mówimy o redukcji masy ciała. Zgubione kilogramy, tak szybko, jak zniknęły, pojawią się z powrotem, gdy wrócimy do normalnej, adekwatnej do wieku i stanu zdrowia, kaloryczności. Trwałe, niekorzystne zmiany, mogą się odcisnąć zarówno na zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym.

Skutki diety baletnicy

Zdjęcie Dieta baletnicy=wysokie ryzyko pojawianie się efektu jo-jo / 123RF/PICSEL

Przechodząc na dietę baletnicy godzisz się z faktem, że odchudzanie odbywa się kosztem zdrowia i samopoczucia. Bo jak czuje się człowiek, który permanentnie odczuwa głód, niemal non stop, przez 10 dni? U osób stosujących głodówki i półgłodówki często pojawiają się wahania nastroju (od pobudzenia po apatię), kłopoty z koncentracją i pogorszenie innych zdolności poznawczych (myślenie, zapamiętywanie) oraz jakości snu.

Diecie ekstremalnie ubogoenergetycznej może towarzyszyć nadmierna senność, bezsenność i zaburzenia snu - reakcje organizmu są indywidualne. Nie ma wątpliwości, że taki "model żywieniowy" wpływa na pogorszenie szeregu czynników, które składają się na jakość codziennego funkcjonowania.

W trakcie półgłodówki wiele osób doświadcza bólów i zawrotów głowy, osłabienia, rozdrażnienia, nudności, a nawet wymiotów. Odnotowano również przypadki omdleń. Ujemny bilans kaloryczny w połączeniu z aktywnością fizyczną, która choć niezalecana, bywa częścią 10-dniowego wyzwania, może mieć zgubne skutki. Niekoniecznie krótkotrwałe.

Wśród odległych konsekwencji diety baletnicy wymienia się:

wysokie ryzyko pojawianie się efektu jo-jo

wyższe ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania,

utrwalenie niezdrowej relacji z jedzeniem - od zajadania stresu, przez nagradzanie się jedzeniem, po kompulsywne objadanie się,

odwodnienie, awitaminoza, niedobory składników mineralnych - choć zazwyczaj pojawiają się wśród skutków natychmiastowych, niosą również odległe konsekwencje, przyczyniają się do spadku odporności, zaburzeń metabolicznych, negatywnie odbijają się na pracy trzustki, wątroby, nerek i serca.

Zdjęcie Dieta baletnicy choć może dać spektakularne efekty, wiąże się z katastrofalnymi skutkami dla zdrowia / 123RF/PICSEL

Jak uniknąć efektu jo-jo?

Jak nietrudno się domyślić, wyzwanie pod hasłem: "dieta baletnicy" najczęściej podejmują kobiety, i to one, po zakończeniu 10-dniowego procesu, podważają jego sens. Jak mówią: "ulotny efekt utraty wagi nie jest wart cierpienia związanego z krótko- i długofalowymi konsekwencjami".

Częstym pytaniem, które pojawia się wśród osób rozważających włączenie diety baletnicy, jest: "jak uniknąć efektu jo-jo?". Można się pokusić o snucie teorii o powolnym zwiększaniu kaloryczności, ale faktem jest, że po 10 dniach ujemnego bilansu energetycznego, gdy ciało wyciszy procesy metaboliczne, efekt jo-jo jest - jak piszą kobiety po zakończeniu diety baletnicy - murowany.

